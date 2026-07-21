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Кремль продає золотий запас: що почала продавати Росії, заради продовження війни

За півроку Центробанк РФ позбавився десятків тонн золота, намагаючись закрити багатотрильйонну дірку в бюджеті

21 липня 2026, 14:50
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Кравцев Сергей

Росія почала стрімко скорочувати свої золоті резерви на тлі зростаючих бюджетних проблем. Як повідомляє The Moscow Times, за перші шість місяців 2026 Центральний банк РФ реалізував рекордний обсяг дорогоцінного металу, щоб компенсувати дефіцит федерального бюджету.

Кремль продає золотий запас: що почала продавати Росії, заради продовження війни

Золото. Фото: з відкритих джерел

За підрахунками видання, з початку року золотий запас країни скоротився приблизно на 44 тонни. Лише у червні Росія продала понад дев'ять тонн золота, а сумарне скорочення резервів стало найбільшим як мінімум за останні 25 років – за весь період, охоплений статистикою Всесвітньої золотої ради (World Gold Council).

На тлі зниження нафтогазових надходжень та зростання державних видатків дефіцит російського бюджету наблизився до шести трильйонів рублів. За оцінками аналітиків, продаж золота міг принести Кремлю близько 5,6 млрд. доларів, які використовувалися для покриття фінансового розриву.

Експерт Freedom Global Володимир Чернов пояснив, що подібні операції проводять Банк Росії, коли доходів бюджету виявляється недостатньо для виконання чинного бюджетного правила. У цьому випадку регулятор використовує найбільш ліквідні резервні активи, до яких належить золото.

Примітно, що нинішні масштаби розпродажу значно перевищують показники навіть періоду пандемії COVID-19, коли російська влада також вдавалася до використання резервів, проте обсяги продажів були приблизно в шість разів менші.

При цьому аналітики звертають увагу на ще одну особливість нинішньої ситуації. Продаж золота відбувається в період рекордно високих світових цін на дорогоцінний метал, що дозволяє Москві отримувати максимальну виручку. Однак скорочення резервів одночасно зменшує фінансову "подушку безпеки", яка довгі роки вважалася одним із головних інструментів сталості російської економіки.

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Джерело: https://t.me/moscowtimes_ru/47836
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