В действительности, говорит Андрей Юсов, ничего не произошло. Были разговоры о том, что 28 февраля Приднестровье попросит присоединить его к России и, очевидно, в распространении такой информации была "заинтересованная сторона", и это точно не Украина или Молдова.

Андрей Юсов

Вместе с тем депутаты Приднестровья попросили у России защиты от Молдовы, чем разочаровали Кремль, который по факту ничего не получил.

Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их мощи и политические, и информационные — потерпели поражение",

– подчеркнул Юсов.

При этом представитель разведки указал на еще один красноречивый факт, а именно: депутаты Приднестровья помимо России также приняли обращение и в европейские институты. То есть, говорит Юсов, все было сделано "в многовекторном стиле" и этот факт говорит сам за себя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, депутаты непризнанного Приднестровья на съезде обратились в Совет Федерации и Госдуму страны-агрессора с просьбой о "защите" региона якобы из-за "давление Молдовы". В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной ПМР экономическую войну, а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем. Отметим, что с начала 2024 года Кишинев упразднил таможенные льготы для приднестровских предпринимателей. Это вызвало острую реакцию Тирасполя.

Кроме того, известно, что политологи по-прежнему сомневались в том, что Приднестровье примет обращение именно о том, чтобы стать частью РФ. Они предполагали, что такого обращения точно не будет до тех пор, пока война в Украине не завершится. Только после того, депутаты непризнанной республики будут обращаться к победителю.





