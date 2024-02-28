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Кремль разочарован. В ГУР объяснили что не так с обращением Приднестровья к России

В Кремле рассчитывали на совсем другое обращение от Приднестровья, а в результате получили призыв защитить «ПМР» от Молдовы, об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов

28 февраля 2024, 18:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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В действительности, говорит Андрей Юсов, ничего не произошло. Были разговоры о том, что 28 февраля Приднестровье попросит присоединить его к России и, очевидно, в распространении такой информации была "заинтересованная сторона", и это точно не Украина или Молдова.

Кремль разочарован. В ГУР объяснили что не так с обращением Приднестровья к России

Андрей Юсов

Вместе с тем депутаты Приднестровья попросили у России защиты от Молдовы, чем разочаровали Кремль, который по факту ничего не получил.

Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их мощи и политические, и информационные — потерпели поражение",
– подчеркнул Юсов.

При этом представитель разведки указал на еще один красноречивый факт, а именно: депутаты Приднестровья помимо России также приняли обращение и в европейские институты. То есть, говорит Юсов, все было сделано "в многовекторном стиле" и этот факт говорит сам за себя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, депутаты непризнанного Приднестровья на съезде обратились в Совет Федерации и Госдуму страны-агрессора с просьбой о "защите" региона якобы из-за "давление Молдовы". В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной ПМР экономическую войну, а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем. Отметим, что с начала 2024 года Кишинев упразднил таможенные льготы для приднестровских предпринимателей. Это вызвало острую реакцию Тирасполя.

Кроме того, известно, что политологи по-прежнему сомневались в том, что Приднестровье примет обращение именно о том, чтобы стать частью РФ. Они предполагали, что такого обращения точно не будет до тех пор, пока война в Украине не завершится. Только после того, депутаты непризнанной республики будут обращаться к победителю.





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/gur-zvernennya-pridnistrov-ya-rosiyi-kreml-1709132281.html
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