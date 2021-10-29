Кремль решил наказать Анкару после ситуации с «Байрактарами» на Донбассе

Посол Украины в Германии категорически отверг озабоченность Берлина в связи с использованием украинской армией беспилотника "Байрактар" на Донбассе. А Москва объявила о приостановке импорта из Турции мандаринов одного из производителей. На самом деле мы увидели зеркальную ситуацию с апрелем. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Bayraktar TB2. Фото: АрміяInform

Эксперт отмечает, тогда на фоне стягивания к границам Украины 100 тысяч российских солдат Берлин, стремящийся нормализовать отношения с Москвой, совместно с Парижем призвал обе "стороны к сдержанности". Россия ввела жесткие ограничения на полеты в Турцию через 2,5 месяца после того, как Анкара выразила поддержку созданию Крымской платформы и предоставлению Киеву Плана действий по НАТО (ПДС).

"Чем объясняются сегодняшние действия Берлина и Москвы? Кремль явно наказывает Анкару, крупнейшего поставщика мандаринов на российском рынке, за продажу украинской армии байрактарных беспилотников. Германия, в свою очередь, не хочет излишне критиковать Россию. Может быть, даже Берлин ценит первое применение "Байрактара" на Донбассе, как попытку Киева обострить ситуацию, привлечь внимание ЕС и США к конфликту и отложить запуск "Северного потока-2"?", – отметил Юсупов.

Он добавляет, с одной стороны, правительство Германии очень сильно поддерживает этот проект и сейчас, например, выступает строго против призывов Польши о том, чтобы в ЕС как можно быстрее было проведено антимонопольное расследование в отношении Газпрома. С другой стороны, Германия и на российские кибератаки против немецких политиков перед парламентскими выборами почти никак не реагировала как минимум публично, а это значит, что внешняя политика Берлина в целом направлена на избежание конфронтации и сохранения стабильного бизнес-климата.

"Вряд ли Владимир Путин видит во всем этом что-то, кроме неспособности европейских столиц, скоординировано отвечать на угрозы и поэтому продолжит дестабилизировать и Донбасс, и газовый рынок, и киберпространство", – резюмировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Киев отбросил предупреждение Берлина по применению Bayraktar на Донбассе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!