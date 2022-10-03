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Кремль решил отыграть назад: Песков сделал заявление о границах аннексированных РФ областей

В Кремле говорят, что пересматриваться решение о "присоединении" в РФ украинских областей не будет

сегодня, 14:08 comments4459
Автор:

Кравцев Сергей
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Границы оккупированных Херсонской и Запорожской областей еще не определены и будут зависеть "от воли населения", однако новых "референдумов" на этих территориях не будет. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Кремль решил отыграть назад: Песков сделал заявление о границах аннексированных РФ областей

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Пескова, Россия "продолжит советоваться с местным населением" относительно границ оккупированных Херсонской и Запорожской областей. В то же время Песков утверждает, что на этих территориях не планируют проведение новых псевдореферендумов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обращении 2 октября президент Владимир Зеленский рассказал о визите главы своего Офиса – Андрея Ермака – на завод турецкой компании "Baykar", которая производит Байрактары. В Турции же состоялся спуск на воду корвета класса Ada "Гетьман Иван Мазепа" ВМС Украины, состоялись встречи Ермака с советниками президентов Турции и США. Какие выводы можно сделать из происходящего? Следует ли полагать, что Турция охладеет к России после того, как та пошла на открытую аннексию украинских территорий и новый виток конфликта? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина "достигает прогресса" в Херсонской области, продолжая противостоять российскому вторжению, и добавил, что произошли "определенные изменения в динамике боевых действий". Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью каналу "CNN".




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Источник: https://tass.ru/politika/15938465?utm_source=kp.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=kp.ru&utm_referrer=kp.ru
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