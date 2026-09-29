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Кремль резко изменил ставку в войне против Украины: в США раскрыли новый план Путина

ISW считает, что Москва делает акцент на дальнобойных ракетах и реактивных дронах, рассчитывая переломить ситуацию зимой. Киев тем временем готовит новый уровень противовоздушной обороны

29 сентября 2026, 07:55
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Кравцев Сергей

Россия, столкнувшись с отсутствием существенного продвижения на фронте, корректирует подход к ведению войны против Украины. Согласно анализу Института изучения войны (ISW), Кремль всё больше рассчитывает не на постоянное продвижение сухопутных войск, а на масштабную кампанию дальних комбинированных ударов.

Кремль резко изменил ставку в войне против Украины: в США раскрыли новый план Путина

Кремль. Фото: из открытых источников

В свежем отчёте ISW отмечается, что российские военные блогеры фактически признают статичность линии фронта и призывают использовать имеющиеся ресурсы для усиления ракетно-дроновых атак. По оценке аналитиков, новая концепция может быть направлена на то, чтобы вынудить Украину капитулировать в течение зимнего периода 2026–2027 годов.

Особая ставка делается на реактивные беспилотники семейства "Герань". ISW отмечает, что Россия начала значительно активнее применять такие аппараты ещё с конца апреля, постепенно увеличивая их долю в ударных группах. В августе реактивные дроны составляли около 56% от использованных Россией дальнобойных беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Москва намерена направить около $12 млрд на производство реактивных дронов и барражирующих боеприпасов.

Однако новая стратегия имеет уязвимость: для её реализации России необходимо поддерживать высокий темп запусков. Даже российские источники предупреждают о значительных экономических издержках продолжительной кампании.

Украина уже пытается лишить Москву этого преимущества. По данным Зеленского, в сентябре украинская ПВО перехватила более 1500 из 2730 запущенных Россией реактивных дронов – около 55%. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинские дроны-перехватчики уже проходят испытания в боевых условиях. По его словам, их массовое применение может начаться в ближайшие месяцы.

Таким образом, предстоящая зима может стать испытанием уже не только для фронта, но и для возможностей обеих сторон вести масштабную воздушную кампанию.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-27-2026/
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