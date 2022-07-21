Кремль резко снизил тон: Песков сделал новое заявление о переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Владимир Путин, ни Сергей Лавров, как главные спикеры Кремля, никогда не говорили о том, что вопрос о переговорах Москвы и Киева закрыт. Как передает издание "Комментарии", такое заявление Песков сделал в интервью российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что в последнее время Путин немало высказывался о бесперспективности переговоров с Украиной об урегулировании военного конфликта. Также обвинял Украину в нежелании садиться за стол переговоров.

Но наиболее категорично в этом плане высказался вчера Сергей Лавров. Главный дипломат России заявил в интервью "РИА Новости" о том, что не видит смысла разговаривать с официальным Киевом. Кроме того, Лавров заявил, что из-за нежелания Украины выполнять взятые на себя обязательства и придерживаться стамбульских договорённостей теряется смысл переговоров.

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