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Кремль резко снизил тон: Песков сделал новое заявление о переговорах

В России снова дали понять, что хотят переговоры, но боевые действия прекращать не собираются

сегодня, 09:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Владимир Путин, ни Сергей Лавров, как главные спикеры Кремля, никогда не говорили о том, что вопрос о переговорах Москвы и Киева закрыт. Как передает издание "Комментарии", такое заявление Песков сделал в интервью российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости". 

Кремль резко снизил тон: Песков сделал новое заявление о переговорах

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что в последнее время Путин немало высказывался о бесперспективности переговоров с Украиной об урегулировании военного конфликта. Также обвинял Украину в нежелании садиться за стол переговоров.                          

Но наиболее категорично в этом плане высказался вчера Сергей Лавров. Главный дипломат России заявил в интервью "РИА Новости" о том, что не видит смысла разговаривать с официальным Киевом. Кроме того, Лавров заявил, что из-за нежелания Украины выполнять взятые на себя обязательства и придерживаться стамбульских договорённостей теряется смысл переговоров.                                                             

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"Комментарии" писали ранее — цели "спецоперации" меняются: что значит новое заявление Лаврова – как ответит Украина. Эксперты рассказали о новом посыле Кремля в эксклюзивном иетервью нашему изданию.




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Источник: https://t.me/rian_ru/171802
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