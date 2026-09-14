Кремль сделал чистосердечное признание: почему РФ бешено бьет по Украине

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков попытался возложить на Украину ответственность за масштабные российские удары. В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину он заявил, что Москва якобы не наносила удары "по всему подряд", пока Киев не начал атаковать российские объекты.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры", — сказал Песков.

При этом российские СМИ не приводят полного контекста заявления представителя Кремля. Судя по формулировке, речь может идти о ранее озвученной Владимиром Путиным угрозе нанести ответные удары после атак Украины по объектам на территории РФ.

22 августа российский диктатор также говорил с Зарубиным об ударах по российским маркетплейсам и обвинял Киев в попытке нанести ущерб экономике России. Путин заявил, что Украина якобы "сама открыла этот ящик Пандоры", после чего пригрозил ответными действиями против наиболее чувствительных для Киева секторов экономики.

Таким образом, слова Пескова выглядят как продолжение этой риторики Кремля. Российская сторона пытается представить собственные атаки как вынужденную реакцию на действия Украины, одновременно угрожая дальнейшим усилением ударов.

При этом именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. За время войны российские войска неоднократно наносили массированные ракетные и дроновые удары по украинским городам, энергетике и гражданской инфраструктуре.

Заявление Дмитрия Пескова фактически вписывается в привычную для Кремля версию происходящего: ответственность за эскалацию Москва пытается переложить на Киев, представляя российские удары как "ответные меры". При этом представитель Кремля не уточнил, какие именно действия Украины, по его версии, стали основанием для перехода России к атакам по широкому спектру целей.

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