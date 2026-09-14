Кремль зробив щиросерде зізнання: чому РФ оскаженіло б'є по Україні

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков спробував покласти на Україну відповідальність за масштабні російські удари. В інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну він заявив, що Москва нібито не завдавала ударів "по всьому поспіль", доки Київ не почав атакувати російські об'єкти.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Російська Федерація не була по всьому поспіль. Стали це робити після того, як самі українці відкрили скриньку Пандори", — сказав Пєсков.

При цьому російські ЗМІ не наводять повний контекст заяви представника Кремля. Судячи з формулювання, мова може йти про раніше озвучену Володимиром Путіним загрозу завдати ударів у відповідь після атак України по об'єктах на території РФ.

22 серпня російський диктатор також говорив із Зарубіним про удари по російських маркетплейсах і звинувачував Київ у спробі завдати шкоди економіці Росії. Путін заявив, що Україна нібито "сама відкрила цю скриньку Пандори", після чого пригрозив діями у відповідь проти найбільш чутливих для Києва секторів економіки.

Таким чином, слова Пєскова виглядають як продовження цієї риторики Кремля. Російська сторона намагається подати власні атаки як вимушену реакцію на дії України, одночасно загрожуючи подальшим посиленням ударів.

При цьому саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. За час війни російські війська неодноразово завдавали масованих ракетних і дронових ударів по українських містах, енергетиці та цивільній інфраструктурі.

Заява Дмитра Пєскова фактично вписується у звичну для Кремля версію того, що відбувається: відповідальність за ескалацію Москва намагається перекласти на Київ, представляючи російські удари як "заходи у відповідь". При цьому представник Кремля не уточнив, які саме дії України, за його версією, стали основою переходу Росії до атак за широким спектром цілей.

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