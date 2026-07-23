Кремль сделал новое заявление о переговорах: есть ли предпосылки говорить о мире в Украине

Россия продолжает заявлять о готовности к переговорам по завершению войны в Украине, однако признает, что говорить об ускорении дипломатического процесса пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы дальнейших контактов между Москвой и Вашингтоном.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, переговорный процесс по украинскому урегулированию продолжается, однако заметного прогресса или предпосылок для его ускорения сейчас нет. При этом в Москве рассчитывают, что в ближайшее время американские переговорщики смогут вновь приехать в российскую столицу для продолжения очных консультаций.

Песков подчеркнул, что Россия, по его словам, остается открытой к дипломатическому диалогу и не отказывается от обсуждения возможных путей урегулирования конфликта. В то же время он не уточнил, когда именно могут состояться новые встречи и кто войдет в состав потенциальной делегации США.

Заявления Кремля прозвучали на фоне продолжающихся международных дискуссий о перспективах прекращения войны. Ранее представители американской администрации также допускали возможность появления новых дипломатических инициатив, однако подчеркивали, что прежние варианты урегулирования уже не отвечают нынешней ситуации и требуют пересмотра.

Несмотря на публичные заявления о готовности к диалогу, боевые действия продолжаются, а стороны сохраняют принципиально разные позиции по ключевым вопросам будущего мирного соглашения. На этом фоне эксперты считают, что возможное возобновление прямых контактов между Москвой и Вашингтоном может стать одним из немногих каналов для обсуждения дальнейших шагов по деэскалации конфликта, хотя рассчитывать на быстрый результат пока не приходится.

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