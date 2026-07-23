Кремль зробив нову заяву про переговори: чи є передумови говорити про мир в Україні

Росія продовжує заявляти про готовність до переговорів щодо завершення війни в Україні, проте визнає, що говорити про прискорення дипломатичного процесу поки що передчасно. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи подальших контактів між Москвою та Вашингтоном.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, переговорний процес щодо українського врегулювання триває, проте помітного прогресу чи передумов для його прискорення зараз немає. При цьому у Москві розраховують, що найближчим часом американські переговорники зможуть знову приїхати до російської столиці для продовження очних консультацій.

Пєсков наголосив, що Росія, за його словами, залишається відкритою до дипломатичного діалогу і не відмовляється від обговорення можливих шляхів урегулювання конфлікту. Водночас, він не уточнив, коли саме можуть відбутися нові зустрічі і хто увійде до складу потенційної делегації США.

Заяви Кремля прозвучали на тлі міжнародних дискусій про перспективи припинення війни. Раніше представники американської адміністрації також допускали можливість появи нових дипломатичних ініціатив, проте наголошували, що колишні варіанти врегулювання вже не відповідають нинішній ситуації та потребують перегляду.

Незважаючи на публічні заяви про готовність до діалогу, бойові дії продовжуються, а сторони зберігають принципово різні позиції щодо ключових питань майбутньої мирної угоди. На цьому тлі експерти вважають, що можливе відновлення прямих контактів між Москвою та Вашингтоном може стати одним із небагатьох каналів для обговорення подальших кроків щодо деескалації конфлікту, хоча розраховувати на швидкий результат поки що не доводиться.

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