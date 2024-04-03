Кремль сделал заявление о массовой мобилизации в РФ

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в России масштабной мобилизации.

В Кремле прокомментировали мобилизацию в России. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что "это неправда". При этом спикер Кремль не стал более подробно комментировать слова украинского президента.

Как известно, Владимир Зеленский заявил, что РФ собирается мобилизовать 300 тысяч человек. "Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных", – сказал украинский лидер.

Стоит отметить, что в Кремле обсуждается сценарий оккупации Харькова, после чего война может постепенно завершиться, писали российские оппозиционные медиа. Ранее российский диктатор не раз говорил, что для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области нужно создать так называемую "санитарную зону".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может затянуть Беларусь, контролируемую режимом Александра Лукашенко, в войну против Украины и Европы, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По мнению офицера ВСУ, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать нового наступления из Беларуси на Киев. Однако, считает он, заявления Лукашенко и объявленные им военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящему участию в войне с Украиной и Европой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что количество долларовых миллиардеров в России возросло до 125 человек. Это самый высокий показатель за всю историю списка самых богатых бизнесменов мира. В прошлом году в этот список попали 110 россиян. Совокупное состояние российских участников мирового рейтинга богачей увеличилось на 14% и сейчас достигает $576,8 млрд.