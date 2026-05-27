Кремль снова выдвинул ультиматум для мирного соглашения: что в ООН РФ потребовала от Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вновь озвучил жесткие требования Кремля по отношению к Украине. Во время брифинга в штаб-квартире ООН российский дипломат заявил, что Москва не намерена двигаться к мирному соглашению, пока не будут устранены так называемые “первопричины конфликта”.

Василий Небензя. Фото: из открытых источников

В перечень этих условий Россия традиционно включила отказ Украины от вступления в НАТО.

По словам Небензи, именно возможное членство Киева в Североатлантическом альянсе якобы создает угрозу безопасности РФ. Кроме того, представитель Кремля снова повторил стандартный набор российских пропагандистских обвинений – от заявлений о “неонацистской природе украинской власти” до мифов о “преследовании русскоязычных”.

Фактически Москва в очередной раз демонстрирует, что рассматривает переговоры не как поиск компромисса, а как инструмент давления на Киев и Запад. Заявления Небензи прозвучали на фоне продолжающихся атак России по украинским городам и усиливающейся международной поддержки Украины.

В дипломатических кругах подобные требования уже называют попыткой навязать Украине капитуляционные условия под видом мирного процесса. При этом в Кремле продолжают настаивать, что именно Запад якобы “спровоцировал конфликт”, расширяя НАТО на восток.

Украинская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что вопрос членства в Альянсе остается суверенным правом государства и не может быть предметом российских ультиматумов. На Банковой также заявляли, что любые переговоры возможны только после прекращения агрессии и вывода российских войск с оккупированных территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" — либо капитуляция, либо удары: о чем говорит новый ультиматум Кремля, переданный через США. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



