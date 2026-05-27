Кремль знову висунув ультиматум для мирної угоди: що в ООН РФ зажадала від України

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя знову озвучив жорсткі вимоги Кремля щодо України. Під час брифінгу в штаб-квартирі ООН російський дипломат заявив, що Москва не має наміру рухатися до мирної угоди, доки не буде усунено так звані першопричини конфлікту.

Василь Небензя.

До переліку цих умов Росія традиційно включила відмову України від вступу до НАТО.

За словами Небензі, саме можливе членство Києва у Північноатлантичному альянсі нібито створює загрозу безпеці РФ. Крім того, представник Кремля знову повторив стандартний набір російських пропагандистських звинувачень – від заяв про “неонацистську природу української влади” до міфів про “переслідування російськомовних”.

Фактично Москва вкотре демонструє, що розглядає переговори не як пошук компромісу, а як інструмент тиску на Київ та Захід. Заяви Небензі прозвучали на тлі атак Росії, що продовжуються, по українських містах і міжнародної підтримки України, що посилюється.

У дипломатичних колах такі вимоги вже називають спробою нав'язати Україні капітуляційні умови під виглядом мирного процесу. При цьому в Кремлі продовжують наполягати, що саме Захід нібито спровокував конфлікт, розширюючи НАТО на схід.

Українська сторона раніше неодноразово наголошувала, що питання членства в Альянсі залишається суверенним правом держави і не може бути предметом російських ультиматумів. На Банковій також заявляли, що будь-які переговори можливі лише після припинення агресії та виведення російських військ із окупованих територій.

