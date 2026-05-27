Росія Кремль знову висунув ультиматум для мирної угоди: що в ООН РФ зажадала від України
Кремль знову висунув ультиматум для мирної угоди: що в ООН РФ зажадала від України

Москва заявила, що не підпише мир без “усунення причин війни”, повторивши старі пропагандистські тези про “неонацистів” та “загрозу” з боку Києва

27 травня 2026, 07:17
Автор:
Кравцев Сергей

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя знову озвучив жорсткі вимоги Кремля щодо України. Під час брифінгу в штаб-квартирі ООН російський дипломат заявив, що Москва не має наміру рухатися до мирної угоди, доки не буде усунено так звані першопричини конфлікту.

Василь Небензя. Фото: з відкритих джерел

До переліку цих умов Росія традиційно включила відмову України від вступу до НАТО.

За словами Небензі, саме можливе членство Києва у Північноатлантичному альянсі нібито створює загрозу безпеці РФ. Крім того, представник Кремля знову повторив стандартний набір російських пропагандистських звинувачень – від заяв про “неонацистську природу української влади” до міфів про “переслідування російськомовних”.

Фактично Москва вкотре демонструє, що розглядає переговори не як пошук компромісу, а як інструмент тиску на Київ та Захід. Заяви Небензі прозвучали на тлі атак Росії, що продовжуються, по українських містах і міжнародної підтримки України, що посилюється.

У дипломатичних колах такі вимоги вже називають спробою нав'язати Україні капітуляційні умови під виглядом мирного процесу. При цьому в Кремлі продовжують наполягати, що саме Захід нібито спровокував конфлікт, розширюючи НАТО на схід.

Українська сторона раніше неодноразово наголошувала, що питання членства в Альянсі залишається суверенним правом держави і не може бути предметом російських ультиматумів. На Банковій також заявляли, що будь-які переговори можливі лише після припинення агресії та виведення російських військ із окупованих територій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — або капітуляція, або удари: про що говорить новий ультиматум Кремля, переданий через США. Експерти детально проаналізували ситуацію.




