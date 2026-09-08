logo

BTC/USD

78411

ETH/USD

2477.49

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль снова заговорил о мире: Песков выдвинул Киеву новое условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль снова заговорил о мире: Песков выдвинул Киеву новое условие

Пресс-секретарь Путина заявил о готовности Москвы вернуться к трехсторонним переговорам, но одновременно обвинил Украину в недостатке «гибкости»

8 сентября 2026, 12:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия якобы готова к мирному урегулированию войны против Украины и рассчитывает на возобновление переговоров в формате с участием Киева и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам из РИА Новости.

Кремль снова заговорил о мире: Песков выдвинул Киеву новое условие

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, Москва заинтересована в возвращении к трехстороннему переговорному процессу. При этом Песков фактически возложил ответственность за отсутствие дальнейшего прогресса на украинскую сторону.

Он заявил, что Киеву якобы не хватает гибкости в вопросах урегулирования конфликта. При этом конкретных предложений, которые Москва готова вынести на новый раунд переговоров, Песков не озвучил.

Заявление Кремля прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов между Россией, Украиной и США. Москва ранее неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако одновременно продолжала выдвигать условия, которые Киев считает неприемлемыми.

В частности, российское руководство настаивает на устранении так называемых "первопричин конфликта" и требует учета собственных территориальных претензий. Украина же подчеркивает необходимость полноценного прекращения огня, надежных гарантий безопасности и недопустимость навязывания условий путем военного давления.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль готовит новый разговор Путина и Трампа: заявление Пескова.

Также издание "Комментарии" сообщало – мира не будет: что на самом деле обсуждали Уиткофф и Кушнер в Киеве и Москве. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости