Россия якобы готова к мирному урегулированию войны против Украины и рассчитывает на возобновление переговоров в формате с участием Киева и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам из РИА Новости.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, Москва заинтересована в возвращении к трехстороннему переговорному процессу. При этом Песков фактически возложил ответственность за отсутствие дальнейшего прогресса на украинскую сторону.

Он заявил, что Киеву якобы не хватает гибкости в вопросах урегулирования конфликта. При этом конкретных предложений, которые Москва готова вынести на новый раунд переговоров, Песков не озвучил.

Заявление Кремля прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов между Россией, Украиной и США. Москва ранее неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако одновременно продолжала выдвигать условия, которые Киев считает неприемлемыми.

В частности, российское руководство настаивает на устранении так называемых "первопричин конфликта" и требует учета собственных территориальных претензий. Украина же подчеркивает необходимость полноценного прекращения огня, надежных гарантий безопасности и недопустимость навязывания условий путем военного давления.

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