Росія нібито готова до мирного врегулювання війни проти України та розраховує на поновлення переговорів у форматі за участю Києва та Вашингтона. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам із РИА Новости.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, Москва зацікавлена у поверненні до тристороннього переговорного процесу. При цьому Пєсков фактично поклав відповідальність за відсутність подальшого прогресу на українську сторону.

Він заявив, що Києву нібито не вистачає гнучкості щодо врегулювання конфлікту. При цьому конкретні пропозиції, які Москва готова винести на новий раунд переговорів, Пєсков не озвучив.

Заява Кремля прозвучала на тлі дипломатичних контактів, що продовжуються між Росією, Україною та США. Москва раніше неодноразово заявляла про готовність до переговорів, проте водночас продовжувала висувати умови, які Київ вважає неприйнятними.

Зокрема, російське керівництво наполягає на усуненні так званих "першопричин конфлікту" і вимагає врахування власних територіальних претензій. Україна ж наголошує на необхідності повноцінного припинення вогню, надійних гарантій безпеки та неприпустимості нав'язування умов шляхом військового тиску.

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