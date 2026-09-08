logo_ukra

BTC/USD

78411

ETH/USD

2477.49

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Кремль знову заговорив про мир: Пєсков висунув Києву нову умову
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль знову заговорив про мир: Пєсков висунув Києву нову умову

Прес-секретар Путіна заявив про готовність Москви повернутися до тристоронніх переговорів, але водночас звинуватив Україну в нестачі «гнучкості»

8 вересня 2026, 12:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія нібито готова до мирного врегулювання війни проти України та розраховує на поновлення переговорів у форматі за участю Києва та Вашингтона. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам із РИА Новости.

Кремль знову заговорив про мир: Пєсков висунув Києву нову умову

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, Москва зацікавлена у поверненні до тристороннього переговорного процесу. При цьому Пєсков фактично поклав відповідальність за відсутність подальшого прогресу на українську сторону.

Він заявив, що Києву нібито не вистачає гнучкості щодо врегулювання конфлікту. При цьому конкретні пропозиції, які Москва готова винести на новий раунд переговорів, Пєсков не озвучив.

Заява Кремля прозвучала на тлі дипломатичних контактів, що продовжуються між Росією, Україною та США. Москва раніше неодноразово заявляла про готовність до переговорів, проте водночас продовжувала висувати умови, які Київ вважає неприйнятними.

Зокрема, російське керівництво наполягає на усуненні так званих "першопричин конфлікту" і вимагає врахування власних територіальних претензій. Україна ж наголошує на необхідності повноцінного припинення вогню, надійних гарантій безпеки та неприпустимості нав'язування умов шляхом військового тиску.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль готує нову розмову Путіна та Трампа: заява Пєскова.

Також видання "Коментарі" повідомляло – миру не буде: що насправді обговорювали Віткофф та Кушнер у Києві та Москві. Експерти в ексклюзивному інтерв'ю нашому порталу детально проаналізували ситуацію.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини