Россия будет принимать меры для обеспечения собственной безопасности, если Литва изменит подход к размещению ядерного оружия. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Вильнюса пересмотреть действующие ограничения.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, возможное снятие запрета на размещение ядерного оружия рассматривается российской стороной как фактор, который необходимо учитывать при формировании политики безопасности. Песков заявил, что в такой ситуации Москва будет вынуждена предпринимать соответствующие шаги.

При этом конкретных мер российская сторона не назвала. Не прозвучало и уточнений о том, какие именно действия Москва может предпринять в случае изменения литовского законодательства или официальной позиции Вильнюса.

Заявление Пескова прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Европе об укреплении обороны и расширении военных возможностей стран НАТО. Российские власти регулярно критикуют подобные решения, утверждая, что они создают дополнительные риски для безопасности РФ.

Отдельно пресс-секретарь Владимира Путина затронул Германию. По его словам, немецкое руководство якобы занимается "искусственным созданием" образа России как врага, чтобы обосновать увеличение расходов на оборону и милитаризацию.

Таким образом, Кремль одновременно связал потенциальные изменения в ядерной политике Литвы с необходимостью ответных действий и обвинил Берлин в использовании российской угрозы для оправдания военных расходов.

При этом заявления Пескова отражают позицию российской стороны. Они не подтверждают автоматически наличие у Москвы конкретного подготовленного плана действий в ответ на возможные решения Литвы или Германии. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какие именно шаги предпримут власти этих стран.

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