Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что во время разговора с руководителем дипломатии Ватикана Полом Ричардом Галлахером поднимал вопрос якобы о нарушении прав человека и религиозных свобод в Украине. При этом российский министр не привел никаких доказательств своих утверждений, а публичная позиция представителя Святого Престола по отношению к Украине раньше существенно отличалась от озвученной Москвой версии.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Как сообщают российские медиа, Лавров утверждает, что спросил Галлахера о его оценке ситуации с правами человека и религиозными правами в Украине. По словам главы МИД РФ, представитель Ватикана якобы ответил, что ситуация "нехорошая".

В то же время Лавров не объяснил, о каких именно фактах говорилось, и не предоставил никаких подтверждений тому, что Галлахер действительно давал такую оценку украинским властям.

Российский дипломат также заявил, что попросил представителя Ватикана донести позицию Москвы в Киев во время его контактов с украинской стороной. Однако, по версии самого Лаврова, этого якобы не произошло из-за нехватки времени.

Заявления главы российского МИД прозвучали на фоне того, что Пол Ричард Галлахер ранее публично не выступал с утверждениями о системных преследованиях верующих или массовых нарушениях прав человека в Украине.

Напротив, в своих заявлениях по поводу российско-украинской войны представитель Ватикана преимущественно отмечал необходимость прекращения боевых действий, защиты гражданского населения и гуманитарной поддержке пострадавших.

В частности, Галлахер неоднократно говорил о необходимости мира и соблюдении международного гуманитарного права. Во время своих международных выступлений он называл войну России против Украины одним из самых болезненных современных кризисов.

В июле 2026 года глава дипломатии Ватикана также посетил Украину, побывав, в частности, в Киеве и Бердичеве. Его поездку в Ватикане описывали как миссию, связанную со страданиями украинского народа и поиском путей мира.

Таким образом, новое заявление Лаврова фактически добавляет еще одну противоречивую версию к информационной кампании Москвы, которая традиционно пытается представить Украину виновной в проблемах, о которых Россия заявляет без предоставления убедительных доказательств.

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