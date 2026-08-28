Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що під час розмови з керівником дипломатії Ватикану Полом Річардом Галлахером порушував питання нібито порушення прав людини та релігійних свобод в Україні. При цьому російський міністр не навів жодних доказів своїх тверджень, а публічна позиція представника Святого Престолу щодо України раніше суттєво відрізнялася від озвученої Москвою версії.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють російські медіа, Лавров стверджує, що запитав Галлахера про його оцінку ситуації з правами людини та релігійними правами в Україні. За словами глави МЗС РФ, представник Ватикану нібито відповів, що ситуація є "недоброю".

Водночас Лавров не пояснив, про які саме факти йшлося, і не надав жодних підтверджень того, що Галлахер справді давав таку оцінку українській владі.

Російський дипломат також заявив, що попросив представника Ватикану донести позицію Москви до Києва під час його контактів з українською стороною. Однак, за версією самого Лаврова, цього нібито не сталося через брак часу.

Заяви глави російського МЗС пролунали на тлі того, що Пол Річард Галлахер раніше публічно не виступав із твердженнями про системні переслідування віруючих чи масові порушення прав людини в Україні.

Навпаки, у своїх заявах щодо російсько-української війни представник Ватикану переважно наголошував на необхідності припинення бойових дій, захисті цивільного населення та гуманітарній підтримці постраждалих.

Зокрема, Галлахер неодноразово говорив про необхідність миру та дотримання міжнародного гуманітарного права. Під час своїх міжнародних виступів він називав війну Росії проти України однією з найболючіших сучасних криз.

У липні 2026 року глава дипломатії Ватикану також відвідав Україну, побувавши, зокрема, у Києві та Бердичеві. Його поїздку у Ватикані описували як місію, пов’язану зі стражданнями українського народу та пошуком шляхів до миру.

Таким чином, нова заява Лаврова фактично додає ще одну суперечливу версію до інформаційної кампанії Москви, яка традиційно намагається представити Україну винною у проблемах, про які сама Росія заявляє без надання переконливих доказів.

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