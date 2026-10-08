Кремль собирает логистическую империю: в США раскрыли детали

Российская государственная корпорация "Росатом" получила полный контроль над Delo Group – крупнейшим логистическим и транспортным оператором России. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), сделка происходит на фоне попыток Кремля усилить государственный контроль над стратегическими логистическими ресурсами страны.

Кремль. Фото: из открытых источников

7 октября "Росатом" объявил о приобретении оставшихся 51% акций Delo Group. Еще 49% корпорация получила несколькими этапами в период с декабря 2019 года по август 2022-го. Таким образом, государственная компания теперь владеет всем оператором.

В "Росатоме" заявили о планах объединить логистические активы корпорации и Delo Group и создать крупнейшую национальную логистическую компанию России. По оценке самой компании, объединенная структура будет контролировать около 50% российского рынка обработки контейнеров и 44% железнодорожных контейнерных перевозок.

Масштаб активов позволяет оценить значение сделки. Delo Group владеет или управляет семью морскими контейнерными терминалами, зерновым терминалом и 46 железнодорожными контейнерными терминалами. В распоряжении группы находится около 40 тысяч контейнерных платформ и 11 судов.

Компания также контролирует стратегическую инфраструктуру в Балтийском и Черноморском бассейнах и на Дальнем Востоке России.

ISW связывает усиление государственного контроля с последствиями украинских дальних ударов по российской логистике. В частности, атаки уже создавали перебои в работе портовой инфраструктуры Delo Group в районе Новороссийска Краснодарского края.

По оценке аналитиков, передача крупнейшего логистического оператора под контроль государства может позволить Москве жестче управлять стоимостью перевозок, распределением грузопотоков и защитой стратегической транспортной инфраструктуры.

Фактически речь идет не только о корпоративной сделке. На фоне войны Кремль продолжает концентрировать под государственным контролем отрасли, имеющие значение для экономики, торговли и военной логистики России.

По мнению ISW, централизация транспортных активов также дает российским властям больше возможностей адаптировать логистическую сеть к растущим рискам украинских дальних ударов.

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