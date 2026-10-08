Кремль збирає логістичну імперію: у США розкрили деталі

Російська державна корпорація "Росатом" отримала повний контроль над Delo Group — найбільшим логістичним та транспортним оператором Росії. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), угода відбувається на тлі спроб Кремля посилити державний контроль за стратегічними логістичними ресурсами країни.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

7 жовтня "Росатом" оголосив про придбання 51% акцій Delo Group, що залишилися. Ще 49% корпорація отримала кількома етапами у період із грудня 2019 року до серпня 2022-го. Таким чином, державна компанія наразі володіє всім оператором.

У "Росатомі" заявили про плани об'єднати логістичні активи корпорації та Delo Group та створити найбільшу національну логістичну компанію Росії. За оцінкою самої компанії, об'єднана структура контролюватиме близько 50% російського ринку обробки контейнерів та 44% залізничних контейнерних перевезень.

Масштаб активів дозволяє оцінити значення угоди. Delo Group володіє або управляє сімома морськими контейнерними терміналами, зерновим терміналом та 46 залізничними контейнерними терміналами. У розпорядженні групи знаходиться близько 40 тисяч контейнерних платформ та 11 суден.

Компанія також контролює стратегічну інфраструктуру в Балтійському та Чорноморському басейнах та на Далекому Сході Росії.

ISW пов'язує посилення державного контролю з наслідками далеких українських ударів по російській логістиці. Зокрема, атаки вже створювали перебої у роботі портової інфраструктури Delo Group у районі Новоросійська Краснодарського краю.

За оцінкою аналітиків, передача найбільшого логістичного оператора під контроль держави може дозволити Москві жорсткіше управляти вартістю перевезень, розподілом вантажопотоків та захистом стратегічної транспортної інфраструктури.

Фактично йдеться не лише про корпоративну угоду. На тлі війни Кремль продовжує концентрувати під державним контролем галузі, що мають значення для економіки, торгівлі та військової логістики Росії.

На думку ISW, централізація транспортних активів також дає російській владі більше можливостей адаптувати логістичну мережу до ризиків українських далеких ударів.

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