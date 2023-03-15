Кремль сообщил, что Путин подаст декларацию о доходах, но видеть ее россиянам не обязательно

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Кравцев Сергей
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал необязательной публикацию деклараций о доходах Владимира Путина и других чиновников. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
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При этом главный рупор Кремля уверяет, что Владимир Путин и все чиновники российского правительства подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля.
Стоит напомнить, в конце 2022 года Путин подписал указ, позволяющий депутатам и сенаторам не обнародовать сведения о доходах. Такое нововведение действует на время войны против Украины. Официально указ вступил в силу 1 марта 2023 года.
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