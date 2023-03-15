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Кремль сообщил, что Путин подаст декларацию о доходах, но видеть ее россиянам не обязательно

В Кремле не считают нужным, чтобы россияне знали о доходах Путина

сегодня, 14:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал необязательной публикацию деклараций о доходах Владимира Путина и других чиновников. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Кремль сообщил, что Путин подаст декларацию о доходах, но видеть ее россиянам не обязательно

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация – это вторично" – отметил Дмитрий Песков.


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При этом главный рупор Кремля уверяет, что Владимир Путин и все чиновники российского правительства подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля.

Стоит напомнить, в конце 2022 года Путин подписал указ, позволяющий депутатам и сенаторам не обнародовать сведения о доходах. Такое нововведение действует на время войны против Украины. Официально указ вступил в силу 1 марта 2023 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин, окучивая 14 марта рабочих авиационного завода в Улан-Удэ (Бурятия), пытался пояснить им войну против Украины. В его версии – виноват во всём Запад, а РФ спасает "русский мир". Тем временем, в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что Кремлю придется выбирать между квалифицированными рабочими оборонно-промышленного комплекса (ОПК), активизацией которого занялся Кремль, и обученными солдатами. О чем говорят последние заявления и действия российской верхушки? Какова вероятность, что Путина попытаются убрать, чтобы остановить войну? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские истребители сбили над Черным морем американский разведывательный дрон MQ-9. При этом, в традиционной для нее манере, РФ опровергает свою причастность к атаке на беспилотник США. О чем говорит этот инцидент? Повлияет ли он на ход российско-украинской войны? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/tass_agency/184272
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