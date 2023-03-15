Кремль сообщил, что Путин подаст декларацию о доходах, но видеть ее россиянам не обязательно

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал необязательной публикацию деклараций о доходах Владимира Путина и других чиновников. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация – это вторично" – отметил Дмитрий Песков.

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При этом главный рупор Кремля уверяет, что Владимир Путин и все чиновники российского правительства подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля.

Стоит напомнить, в конце 2022 года Путин подписал указ, позволяющий депутатам и сенаторам не обнародовать сведения о доходах. Такое нововведение действует на время войны против Украины. Официально указ вступил в силу 1 марта 2023 года.

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