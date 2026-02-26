Россия запретила военным вербовщикам набирать граждан из 43 стран после волны возмущения со стороны африканских государств. Об этом сообщает The Telegraph.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным издания, Москва разослала "стоп-список", куда вошли даже ключевые партнеры РФ – Китай, Индия, Бразилия, Турция, Куба, Иран и Венесуэла, а также ряд стран Африки.

Как утверждается, в последние годы Россия привлекала тысячи мужчин из Азии, Африки и Ближнего Востока, пытаясь закрыть кадровые потери на фронте. При этом многие иностранцы заявляли, что их заманивали обещаниями безопасной работы или обучения, не связанного с боевыми действиями. Сотни из них погибли.

Резонанс усилили видео с фронта, где над новобранцами из Африки якобы насмехаются, называя их "одноразовыми". На другом ролике, по данным СМИ, показан эпизод с принуждением наемника к смертельно опасной атаке.

На фоне растущей критики правительства стран Африки и Азии потребовали от Москвы прекратить набор их граждан и обеспечить возвращение выживших. Ранее Кения заявила о вербовке до тысячи своих граждан; с аналогичными обращениями выступили Непал, Индия и Шри-Ланка.

Эксперты отмечают, что ситуация бьет по имиджу России, которая активно продвигала себя в Африке как альтернативу Западу, предлагая инвестиции и военное сотрудничество. Теперь же скандал с вербовкой может осложнить эти связи.

