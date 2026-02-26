logo_ukra

Кремль згортає вербування іноземців: що спричинило
НОВИНИ

Кремль згортає вербування іноземців: що спричинило

Після тиску Африки та Азії Москва внесла 43 країни до «стопу-список» для рекрутерів — на тлі скарг на обман і загибель сотень бійців

26 лютого 2026, 13:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія заборонила військовим вербувальникам набирати громадян із 43 країн після хвилі обурення з боку африканських держав. Про це повідомляє The Telegraph.

Кремль згортає вербування іноземців: що спричинило

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, Москва розіслала "стоп-список", куди увійшли навіть ключові партнери РФ – Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Куба, Іран та Венесуела, а також низка країн Африки.

Як стверджується, останніми роками Росія залучала тисячі чоловіків з Азії, Африки та Близького Сходу, намагаючись закрити кадрові втрати на фронті. При цьому багато іноземців заявляли, що їх заманювали обіцянками безпечної роботи або навчання, не пов'язаного з бойовими діями. Сотні з них загинули.

Резонанс посилили відео з фронту, де з новобранців з Африки нібито насміхаються, називаючи їх "одноразовими". На іншому ролику, за даними ЗМІ, показаний епізод із примусом найманця до смертельно небезпечної атаки.

На тлі зростаючої критики уряди країн Африки та Азії зажадали від Москви припинити набір їхніх громадян і забезпечити повернення тих, хто вижив. Раніше Кенія заявила про вербування до тисячі громадян; з аналогічними зверненнями виступили Непал, Індія та Шрі-Ланка.

Експерти зазначають, що ситуація б'є за іміджем Росії, яка активно просувала себе в Африці як альтернативу Заходу, пропонуючи інвестиції та військову співпрацю. Тепер скандал із вербуванням може ускладнити ці зв'язки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Путін виступив на засіданні колегії ФСБ та прокоментував інформацію російських спецслужб нібито, що Лондон та Париж готуються передати Україні ядерну зброю чи так звану "брудну бомбу". У Кремлі стверджують, що Захід може це зробити таємно, представивши розробку як українську. У свою чергу, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія може використати ризик радіологічного інциденту в Україні як інструмент інформаційної війни. Кремль здатний спровокувати чи використати можливу аварію з радіаційними наслідками, щоб звинуватити Київ та посилити тиск на Захід. Про що говорять нові ядерні байки Кремля? На що цього разу вони спрямовані? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/02/25/putin-bans-foreign-soldiers-to-placate-african-allies/
