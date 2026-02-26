Кремль згортає вербування іноземців: що спричинило

Росія заборонила військовим вербувальникам набирати громадян із 43 країн після хвилі обурення з боку африканських держав. Про це повідомляє The Telegraph.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, Москва розіслала "стоп-список", куди увійшли навіть ключові партнери РФ – Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Куба, Іран та Венесуела, а також низка країн Африки.

Як стверджується, останніми роками Росія залучала тисячі чоловіків з Азії, Африки та Близького Сходу, намагаючись закрити кадрові втрати на фронті. При цьому багато іноземців заявляли, що їх заманювали обіцянками безпечної роботи або навчання, не пов'язаного з бойовими діями. Сотні з них загинули.

Резонанс посилили відео з фронту, де з новобранців з Африки нібито насміхаються, називаючи їх "одноразовими". На іншому ролику, за даними ЗМІ, показаний епізод із примусом найманця до смертельно небезпечної атаки.

На тлі зростаючої критики уряди країн Африки та Азії зажадали від Москви припинити набір їхніх громадян і забезпечити повернення тих, хто вижив. Раніше Кенія заявила про вербування до тисячі громадян; з аналогічними зверненнями виступили Непал, Індія та Шрі-Ланка.

Експерти зазначають, що ситуація б'є за іміджем Росії, яка активно просувала себе в Африці як альтернативу Заходу, пропонуючи інвестиції та військову співпрацю. Тепер скандал із вербуванням може ускладнити ці зв'язки.

