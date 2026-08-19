Кремль убирает неугодных: кто поплатился должностью за прогноз по краху экономики РФ

В России уволили главного экономиста государственного банка "ВЕБ.РФ" Андрея Клепача после того, как у медиа появилась его негативная оценка состояния российской экономики. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

По данным The Bell, 16 августа Клепача уволил глава ВЭБ Игорь Шувалов после "звонка сверху". Источники издания связывают отставку именно с экономическими оценками, противоречащими заявлениям Кремля о стабильности России и ее способности долго воевать.

Еще в мае Клепач заявил, что российская военная экономика фактически стагнирует. На нее давят огромные затраты на оборону, жесткая денежно-кредитная политика, санкции и украинские удары по нефтяной, портовой, химической и логистической инфраструктуре.

По его оценке Россия способна продолжать войну на истощение, однако ценой может стать социальный кризис и дальнейшее технологическое и экономическое отставание от США, Китая и Украины.

Клепач прогнозировал, что в 2026 году рост российской экономики может замедлиться почти до нуля. Инвестиции, по его оценке, сократятся на 2,5%, а в 2027 году их рост может вообще прекратиться.

ISW отмечает, что огромные военные расходы все больше вытесняют гражданские отрасли. В то же время Кремль пытается создать видимость стабильности, хотя все большее число признаков свидетельствует о проблемах с поддержанием затяжной войны.

Аналитики считают, что увольнение Клепача показательно: Кремль, вероятно, не хочет допустить, чтобы экономические проблемы России разрушали главную ставку Путина – веру в то, что Москва сможет истощить Украину и ее союзников в продолжительной войне.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль готовил удар по стране НАТО изнутри: разведка разоблачила российскую агентуру.



