Кремль прибирає неугодних: хто поплатився посадою за прогноз щодо краху економіки РФ

У Росії звільнили головного економіста державного банку "ВЕБ.РФ" Андрія Клепача після того, як у медіа з'явилася його негативна оцінка стану російської економіки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними The Bell, 16 серпня Клепача звільнив глава ВЕБ Ігор Шувалов після "дзвінка згори". Джерела видання пов'язують відставку саме з економічними оцінками, які суперечать заявам Кремля про стабільність Росії та її здатність довго воювати.

Ще у травні Клепач заявив, що російська воєнна економіка фактично стагнує. На неї тиснуть величезні витрати на оборону, жорстка грошово-кредитна політика, санкції та українські удари по нафтовій, портовій, хімічній і логістичній інфраструктурі.

За його оцінкою, Росія здатна продовжувати війну на виснаження, однак ціною може стати соціальна криза та подальше технологічне й економічне відставання від США, Китаю та України.

Клепач прогнозував, що у 2026 році зростання російської економіки може сповільнитися майже до нуля. Інвестиції, за його оцінкою, скоротяться на 2,5%, а у 2027 році їхнє зростання може взагалі припинитися.

ISW зазначає, що величезні військові витрати дедалі більше витісняють цивільні галузі. Водночас Кремль намагається створити видимість стабільності, хоча дедалі більше ознак свідчить про проблеми з підтриманням затяжної війни.

Аналітики вважають, що звільнення Клепача показове: Кремль, імовірно, не хоче допустити, щоб економічні проблеми Росії руйнували головну ставку Путіна – віру в те, що Москва зможе виснажити Україну та її союзників у тривалій війні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль готував удар по країні НАТО зсередини: розвідка викрила російську агентуру.



