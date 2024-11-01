Кремль усиливает репрессии: что теперь грозит россиянам, которые против войны

Путинский режим усилил репрессии против инакомыслящих жителей России. До полномасштабной войны против Украины Кремль прибегал к более мягким методам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Репрессии Кремля против жителей России. Фото из открытых источников

Минобороны Британии отмечает, по данным российских независимых СМИ, количество обвинительных приговоров по обвинению в государственной измене на России находится на самом высоком уровне как минимум за 9 лет.

При этом за первые 6 месяцев 2024 года было вынесено больше приговоров, чем за весь 2023 год, свидетельствуют данные Министерства юстиции России.

Аналогичным образом, наблюдается значительный рост обвинительных приговоров по уголовным статьям, связанным с экстремизмом, терроризмом и "дезинформацией".

По данным британской разведки, информация о приговорах иллюстрируют растущую зависимость российского правительства от принудительных и демонстративных методов сдерживания для сохранения контроля над элементами населения, которые враждебны режиму.

"До полномасштабного вторжения России в Украину режим обычно предпочитал более тонкие способы контроля инакомыслия", — отмечают в Минобороны Британии.

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