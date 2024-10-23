Российская пропагандистка и главная редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала россиян учить китайский язык. По ее словам, это объясняется экономическими факторами и влиянием Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

Маргарита Симоньян приняла участие в мероприятии под названием "Любимые крылатые изречения Си Цзиньпина" во время саммита БРИКС в Казани и объяснила, почему нужно учить китайский язык.

"Все меня спрашивают, а для чего твои дети учат китайский? Мне кажется, ответ на это очевиден — Китай, мало того, что самая древняя цивилизация мира, мир фактически начался с китайцев и возможно Китаем и закончится", — сказала Симоньян.

Далее российская пропагандистка заявила, что Китай станет величайшей экономикой мира, поэтому изучение китайского языка будет перспективным направлением.

"Очевидно, что в ближайшие годы крупнейшей экономикой мира станет Китай. Движением роста экономического, общего прогресса будет оставаться Китай. Поэтому с этой точки зрения не учить китайский — недальновидно, а учить китайский язык обязательно нужно", — добавила Симоньян.

Это не первый раз в России активно призывают к изучению китайского языка. Директор Институт стран Азии и Африки от МГУ Алексей Маслов утверждает, что китайский язык через 10 лет будет в России таким же популярным, как и английский. Кроме того, Путин рассказал, что члены его семьи активно изучают китайский язык.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам Путина, Россия не превратилась в "младшего партнера" Китая, однако экономика РФ указывает на другое.

Также "Комментарии" писали о том, что лидерам стран БРИКС не понравилась идея российского диктатора Владимира Путина.