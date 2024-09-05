logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Кремль уязвим": дипломат проанализировал ядерные угрозы Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

"Кремль уязвим": дипломат проанализировал ядерные угрозы Путина

Угрозы применения ядерного оружия свидетельствуют о слабости Кремля

5 сентября 2024, 23:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина после начала операции ВСУ в Курской области указывают на слабость режима Кремля, заявил бывший глава МИД Украины дипломат Павел Климкин.

"Кремль уязвим": дипломат проанализировал ядерные угрозы Путина

РФ снова угрожает ядерным оружием. Фото из открытых источников

"Операция ВСУ в Курской области продемонстрировала уязвимость режима Кремля. Важно отметить, что уязвимость не означает слабость. Есть ядерное государство, которое на весь мир рассказывает о своем "могуществе". Если Путин снова начнет качать свою ядерную тему, то он слаб. Поскольку он допустил Украину на территорию ядерного государства, которое имеет самый большой арсенал ядерных боеголовок в мире. Это его уязвимость. Если он это допустил, то что он будет рассказывать своему окружению, или на саммите БРИКС, который собирается в следующем месяце в Казани", — пояснил Павел Климкин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут захватить Покровск, но это не означает, что оккупация города обязательно произойдет, заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. "Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим", – сказал Кирилл Сазонов. Военный не исключает, что оккупанты попытаются отрезать группировки украинской армии на Донетчине от Запорожской группировки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о необходимости увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, поскольку ему "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия Украине". На встрече президента с фракцией "СН" речь не шла о дальнейшем трудоустройстве уже бывшего министра юстиции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KUKyWNpznAw
Теги:

Новости

Все новости