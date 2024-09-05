"Кремль уязвим": дипломат проанализировал ядерные угрозы Путина

Ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина после начала операции ВСУ в Курской области указывают на слабость режима Кремля, заявил бывший глава МИД Украины дипломат Павел Климкин.

РФ снова угрожает ядерным оружием. Фото из открытых источников

"Операция ВСУ в Курской области продемонстрировала уязвимость режима Кремля. Важно отметить, что уязвимость не означает слабость. Есть ядерное государство, которое на весь мир рассказывает о своем "могуществе". Если Путин снова начнет качать свою ядерную тему, то он слаб. Поскольку он допустил Украину на территорию ядерного государства, которое имеет самый большой арсенал ядерных боеголовок в мире. Это его уязвимость. Если он это допустил, то что он будет рассказывать своему окружению, или на саммите БРИКС, который собирается в следующем месяце в Казани", — пояснил Павел Климкин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут захватить Покровск, но это не означает, что оккупация города обязательно произойдет, заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. "Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим", – сказал Кирилл Сазонов. Военный не исключает, что оккупанты попытаются отрезать группировки украинской армии на Донетчине от Запорожской группировки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о необходимости увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, поскольку ему "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия Украине". На встрече президента с фракцией "СН" речь не шла о дальнейшем трудоустройстве уже бывшего министра юстиции.