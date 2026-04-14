Кремль в ловушке: парад 9 мая может обернуться громким провалом

В России растет неопределенность проведения традиционного парада 9 мая. По оценкам экспертов, Кремль оказался в ситуации, где любое решение может обернуться серьезными проблемами.

В России не знают, проводить ли парад: эксперт объяснил риски

Как сообщают " Комментарии ", об этом в комментариях журналистам сообщил в эфире российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман. Он отмечает, что руководство фактически находится в “цугцванге” — ситуации, когда каждый последующий шаг лишь усугубляет положение .

Если парад проведут

По словам эксперта, проведение парада автоматически создает риски безопасности. Концентрация военной техники в преддверии мероприятия может стать потенциальной целью.

В то же время, даже без прямых ударов в день празднования, сам факт угрозы может продемонстрировать уязвимость российской столицы , которую Кремль позиционирует как максимально защищенный город.

Кроме того, эксперт предполагает, что в этом году парад может пройти в сокращенном или символическом формате без современной техники. Вместо него могут использовать старые образцы времен Второй мировой войны.

Если парад отменят

Отказ от проведения парада также будет иметь негативные последствия для российских властей. Это может стать сигналом, что даже в Москве не могут обеспечить безопасность.

Такой шаг подорвет пропагандистский образ контроля и силы , годами формировавшийся вокруг 9 мая.

Какие варианты рассматривают

Среди возможных сценариев — перенесение парада в другой город или проведение мероприятия в измененном формате. Также не исключается использование исторической символики вместо военных современных демонстраций.

Будут ли "победы" к дате

Эксперт скептически оценивает возможность значительных военных успехов РФ до 9 мая. По его словам, нынешние темпы продвижения остаются низкими.

В то же время, не исключено, что Кремль попытается информационно подать ситуацию как "победу" , даже без реальных достижений на фронте.

Таким образом, ситуация вокруг парада 9 мая демонстрирует более глубокие проблемы российских властей — от военных рисков до потери контроля над информационной повесткой дня.

