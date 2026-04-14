Кремль у пастці: парад 9 травня може обернутися гучним провалом

У Росії зростає невизначеність щодо проведення традиційного параду 9 травня. За оцінками експертів, Кремль опинився у ситуації, де будь-яке рішення може обернутися серйозними проблемами.

У Росії не знають, чи проводити парад: експерт пояснив ризики

Як повідомляють "Коментарі", про це у коментарях журналістам повідомив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Він зазначає, що російське керівництво фактично перебуває у “цугцванзі” — ситуації, коли кожен наступний крок лише погіршує становище.

Якщо парад проведуть

За словами експерта, проведення параду автоматично створює ризики безпеки. Концентрація військової техніки напередодні заходу може стати потенційною ціллю.

Водночас навіть без прямих ударів у день святкування, сам факт загрози може продемонструвати вразливість російської столиці, яку Кремль позиціонує як максимально захищене місто.

Крім того, експерт припускає, що цього року парад може пройти у скороченому або символічному форматі — без сучасної техніки. Замість неї можуть використати старі зразки часів Другої світової війни.

Якщо парад скасують

Відмова від проведення параду також матиме негативні наслідки для російської влади. Це може стати сигналом, що навіть у Москві не можуть гарантувати безпеку.

Такий крок підірве пропагандистський образ контролю та сили, який роками формувався навколо 9 травня.

Які варіанти розглядають

Серед можливих сценаріїв — перенесення параду в інше місто або проведення заходу у зміненому форматі. Також не виключається використання історичної символіки замість сучасних військових демонстрацій.

Чи будуть “перемоги” до дати

Експерт скептично оцінює можливість будь-яких значних військових успіхів РФ до 9 травня. За його словами, нинішні темпи просування залишаються низькими.

Водночас не виключено, що Кремль спробує інформаційно подати ситуацію як “перемогу”, навіть без реальних досягнень на фронті.

Таким чином, ситуація навколо параду 9 травня демонструє глибші проблеми російської влади — від військових ризиків до втрати контролю над інформаційним порядком денним.

