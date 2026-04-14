Кремль у пастці: парад 9 травня може обернутися гучним провалом

Проніна Анна
У Росії зростає невизначеність щодо проведення традиційного параду 9 травня. За оцінками експертів, Кремль опинився у ситуації, де будь-яке рішення може обернутися серйозними проблемами.
У Росії не знають, чи проводити парад: експерт пояснив ризики
Як повідомляють "Коментарі", про це у коментарях журналістам повідомив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Він зазначає, що російське керівництво фактично перебуває у “цугцванзі” — ситуації, коли кожен наступний крок лише погіршує становище.
За словами експерта, проведення параду автоматично створює ризики безпеки. Концентрація військової техніки напередодні заходу може стати потенційною ціллю.
Водночас навіть без прямих ударів у день святкування, сам факт загрози може продемонструвати вразливість російської столиці, яку Кремль позиціонує як максимально захищене місто.
Крім того, експерт припускає, що цього року парад може пройти у скороченому або символічному форматі — без сучасної техніки. Замість неї можуть використати старі зразки часів Другої світової війни.
Відмова від проведення параду також матиме негативні наслідки для російської влади. Це може стати сигналом, що навіть у Москві не можуть гарантувати безпеку.
Такий крок підірве пропагандистський образ контролю та сили, який роками формувався навколо 9 травня.
Серед можливих сценаріїв — перенесення параду в інше місто або проведення заходу у зміненому форматі. Також не виключається використання історичної символіки замість сучасних військових демонстрацій.
Експерт скептично оцінює можливість будь-яких значних військових успіхів РФ до 9 травня. За його словами, нинішні темпи просування залишаються низькими.
Водночас не виключено, що Кремль спробує інформаційно подати ситуацію як “перемогу”, навіть без реальних досягнень на фронті.
Таким чином, ситуація навколо параду 9 травня демонструє глибші проблеми російської влади — від військових ризиків до втрати контролю над інформаційним порядком денним.
