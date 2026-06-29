Кремль в полном отчаянии: в США объяснили "победные" заявления Путина

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Slava Kot
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что последние публичные выступления Владимира Путина носят скорее политический, чем фактический характер и направлены на формирование представления о "неизбежной победе" России в войне против Украины. Исследователи проанализировали речь российского диктатора на съезде партии "Единая Россия" 28 июня.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
В ISW отмечают, что Путин в своем выступлении пытался продемонстрировать силу и устойчивость российского государства, одновременно отвергая любые дипломатические сценарии завершения войны. Глава Кремля повторял тезис о якобы "отступе украинских сил" вдоль всей линии фронта и утверждал, что Запад не способен стратегически победить Россию.
По оценке аналитиков, такие заявления являются частью стабильной информационной стратегии Кремля. Ее цель состоит в том, чтобы создать впечатление, что военное поражение Украины является лишь вопросом времени, поэтому Киев и западные партнеры должны согласиться на российские условия.
Отдельно аналитики обращают внимание на попытку Путина приуменьшить внутренние экономические вызовы. В своей речи он признал сложность ситуации, но заверил, что Россия якобы сохраняет контроль и выполняет социальные обязательства. Кроме того, российский диктатор избегает прямого обсуждения таких проблем как дефицит горючего и последствия украинских атак по инфраструктуре.
Аналитики заключают, что риторика российского президента направлена не только на внутреннюю аудиторию, но и на внешних игроков. Речь идет о попытке повлиять на решение Украины и западных стран из-за демонстрации "неотвратимой победы" России. В ISW отмечают, что такие заявления следует рассматривать как элемент информационной кампании, а не как отражение реального баланса сил в войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины ответили на заявления Путина об ударах в глубь РФ.
Также "Комментарии" писали, что Путин озвучил новые предложения от Украины: какие условия принимает ли их Кремль.