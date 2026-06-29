Кремль в полном отчаянии: в США объяснили "победные" заявления Путина

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что последние публичные выступления Владимира Путина носят скорее политический, чем фактический характер и направлены на формирование представления о "неизбежной победе" России в войне против Украины. Исследователи проанализировали речь российского диктатора на съезде партии "Единая Россия" 28 июня.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ISW отмечают, что Путин в своем выступлении пытался продемонстрировать силу и устойчивость российского государства, одновременно отвергая любые дипломатические сценарии завершения войны. Глава Кремля повторял тезис о якобы "отступе украинских сил" вдоль всей линии фронта и утверждал, что Запад не способен стратегически победить Россию.

По оценке аналитиков, такие заявления являются частью стабильной информационной стратегии Кремля. Ее цель состоит в том, чтобы создать впечатление, что военное поражение Украины является лишь вопросом времени, поэтому Киев и западные партнеры должны согласиться на российские условия.

"Кремль продолжает прибегать к таким риторическим линиям, чтобы попытаться повлиять на Запад и Украину, чтобы они уступили требования России, особенно учитывая, что боевые результаты России в 2026 году продолжают снижаться, а способность России достигать своих целей военным путем под вопросом", — говорится в отчете Института изучения войны.

Отдельно аналитики обращают внимание на попытку Путина приуменьшить внутренние экономические вызовы. В своей речи он признал сложность ситуации, но заверил, что Россия якобы сохраняет контроль и выполняет социальные обязательства. Кроме того, российский диктатор избегает прямого обсуждения таких проблем как дефицит горючего и последствия украинских атак по инфраструктуре.

"Путин прямо не обсуждал украинскую кампанию ударов против России или масштабный дефицит бензина, который наблюдается по всей стране, но Путин, вероятно, незаметно пытается изобразить себя осознающим экономические и социальные трудности, с которыми сталкивается Россия", — добавили в ISW.

Аналитики заключают, что риторика российского президента направлена не только на внутреннюю аудиторию, но и на внешних игроков. Речь идет о попытке повлиять на решение Украины и западных стран из-за демонстрации "неотвратимой победы" России. В ISW отмечают, что такие заявления следует рассматривать как элемент информационной кампании, а не как отражение реального баланса сил в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины ответили на заявления Путина об ударах в глубь РФ.

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