Кремль у повному відчаї: у США пояснили "переможні" заяви Путіна

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що останні публічні виступи Володимира Путіна мають радше політичний, ніж фактичний характер і спрямовані на формування уявлення про "неминучу перемогу" Росії у війні проти України. Дослідники проаналізували промову російського диктатора на з’їзді партії "Єдина Росія" 28 червня.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

У ISW зазначають, що Путін у своєму виступі намагався продемонструвати силу та стійкість російської держави, одночасно відкидаючи будь-які дипломатичні сценарії завершення війни. Очільник Кремля повторював тезу про нібито "відступ українських сил" уздовж усієї лінії фронту та стверджував, що Захід не здатен стратегічно перемогти Росію.

За оцінкою аналітиків, такі заяви є частиною сталої інформаційної стратегії Кремля. Її мета полягає у тому, щоб створити враження, що військова поразка України є лише питанням часу, а тому Київ і західні партнери мають погодитися на російські умови.

"Кремль продовжує вдаватися до таких риторичних ліній, щоб спробувати вплинути на Захід та Україну, щоб вони поступилися вимогам Росії, особливо враховуючи, що бойові результати Росії у 2026 році продовжують знижуватися, а здатність Росії досягати своїх цілей військовим шляхом під питанням", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Окремо аналітики звертають увагу на спробу Путіна применшити внутрішні економічні виклики. У своїй промові він визнав складність ситуації, але запевнив, що Росія нібито зберігає контроль і виконує соціальні зобов’язання. Крім того, російський диктатор уникає прямого обговорення таких проблем, як дефіцит пального та наслідки українських атак по інфраструктурі.

"Путін прямо не обговорював українську кампанію ударів проти Росії чи масштабний дефіцит бензину, який спостерігається по всій країні, але Путін, ймовірно, непомітно намагається зобразити себе таким, що усвідомлює економічні та соціальні труднощі, з якими стикається Росія", — додали в ISW.

Аналітики підсумовують, що риторика російського президента спрямована не лише на внутрішню аудиторію, а й на зовнішніх гравців. Йдеться про спробу вплинути на рішення України та західних країн через демонстрацію "невідворотної перемоги" Росії. У ISW наголошують, що такі заяви варто розглядати як елемент інформаційної кампанії, а не як відображення реального балансу сил у війні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в МЗС України відповіли на заяви Путіна про удари вглиб РФ.

Також "Коментарі" писали, що Путін озвучив нові пропозиції від України: які умови та чи приймає їх Кремль.