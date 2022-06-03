Кремль в тупике: в США рассказали, почему на юге Украины нет ни аннексии, ни «референдума»

Перед российскими войсками поставлена четкая задача – оккупации южных областей Украины, но вот, что делать после того, как оккупантам удается захватить территории, в Москве, похоже не знают. До сих пор в Кремле думают над тем, как "интегрировать" захваченные территории в южной части Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российские войска 2 июня продолжили операции по захвату Северодонецка и Лисичанска.

Российское военное руководство, вероятно, использует захват этих двух городов, чтобы утверждать, что они "освободили" всю Луганскую область, прежде чем вернуться в Донецкую область, но вряд ли у захватчиков есть силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после предварительных потерь.

Российское военное руководство продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава. Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух и плохую дисциплину в русских и вверенных подразделениях.

2 июня 113 полк так называемой "ДНР" опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные воины жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров.

Кроме того, российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами установления постоянного контроля на недавно оккупированных украинских территориях.

Институт сообщает, что 2 июня российские войска снова наносили ракетные и артиллерийские удары по Донецкой области.

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