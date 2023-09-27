Кремль вне себя из-за танков Abrams на фронте

Вчера президент Украины подтвердил, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину из США и вскоре усилят важны для нас направления. Эта новость вызвала много эмоций в Москве, которые уже традиционно во время общения с журналистами озвучил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Главный рупор Кремля поспешил заверить, что эта и другие поставки оружия Киеву "никоим образом не могут повлиять на суть спецоперации, на ее исход". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Коммерсант".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя", – заявил спикер Путина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом Дмитрий Песков признал, что боевые танки США Abrams – "серьезное оружие", но, якобы оно не станет проблемой для российских военных и они его уничтожат.

"Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну будут и эти гореть", – напомнил пресс-секретарь российского диктатора.

Читайте также на портале "Комментарии" — танки Abrams, которые украинский народ получил от американских партнеров, уже совсем скоро усилят приоритетные для Украины направления на фронте. Их главная задача усилить наступательную мощь украинской армии и создать дополнительные проблемы для российских захватчиков. Цель Украины деоккупирвоать как можно больше своей территории и нанести как можно больше потерь россиянам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к украинцам.

Также издание "Комментарии" сообщало — СМИ узнали, сколько танков Abrams уже прибыло в Украину.



