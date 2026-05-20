Кремль внезапно поднял ядерные силы: в США рассказали, что задумала Москва

Россия неожиданно начала масштабные учения стратегических ядерных сил, пытаясь продемонстрировать мощь Западу и одновременно отвлечь внимание от растущих проблем на фронте в Украине. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным российского Минобороны, с 19 по 21 мая в маневрах участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя авиация, а также подразделения Ленинградского и Центрального военных округов. В учениях задействованы более 64 тысяч военных, около 7800 единиц техники, свыше 200 пусковых установок, десятки кораблей и стратегические подлодки.

Особое внимание вызвало участие Беларуси, где размещено российское ядерное оружие. Минск уже подтвердил совместные тренировки с российскими силами по применению ядерных средств.

Аналитики отмечают, что Кремль впервые за долгое время провел подобные маневры без предварительного анонса и значительно раньше традиционных осенних учений "Гром". По оценкам BBC Russian, в тренировках может участвовать большая часть российских межконтинентальных ядерных комплексов.

В ISW считают, что Москва использует ядерную риторику как инструмент давления на НАТО. Одновременно российские чиновники усилили угрозы в адрес Альянса. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о риске прямого столкновения России и НАТО с "катастрофическими последствиями".

Эксперты полагают, что Кремль пытается компенсировать отсутствие серьезных успехов на фронте. Российское наступление весной и летом 2026 года пока не принесло ощутимых результатов, а украинские удары по глубокому тылу РФ становятся все болезненнее. На этом фоне Москва вновь делает ставку на ядерный шантаж, пытаясь ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Читайте также на портале "Комментарии" - Беларусь втянули в ядерную игру Кремля: чего на самом деле добивается Путин.



