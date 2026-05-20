Кремль раптово підняв ядерні сили: у США розповіли, що задумала Москва

Росія несподівано розпочала масштабні навчання стратегічних ядерних сил, намагаючись продемонструвати міць Заходу і одночасно відвернути увагу від проблем, що зростають на фронті в Україні. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

За даними російського Міноборони, з 19 по 21 травня у маневрах беруть участь Ракетні війська стратегічного призначення, Північний та Тихоокеанський флоти, далека авіація, а також підрозділи Ленінградського та Центрального військових округів. У навчаннях задіяно понад 64 тисячі військових, близько 7800 одиниць техніки, понад 200 пускових установок, десятки кораблів та стратегічні підводні човни.

Особливу увагу викликала участь Білорусі, де розміщено російську ядерну зброю. Мінськ вже підтвердив спільні тренування з російськими силами щодо застосування ядерних засобів.

Аналітики відзначають, що Кремль вперше за довгий час провів подібні маневри без попереднього анонсу і значно раніше за традиційні осінні навчання "Гром". За оцінками BBC Russian, у тренуваннях може брати участь більшість російських міжконтинентальних ядерних комплексів.

В ISW вважають, що Москва використовує ядерну риторику як інструмент тиску НАТО. Водночас російські урядовці посилили погрози на адресу Альянсу. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив про ризик прямого зіткнення Росії та НАТО з "катастрофічними наслідками".

Експерти вважають, що Кремль намагається компенсувати відсутність серйозних успіхів на фронті. Російський наступ навесні та влітку 2026 року поки не приніс відчутних результатів, а українські удари по глибокому тилу РФ стають дедалі болючішими. На цьому тлі Москва знову робить ставку на ядерний шантаж, намагаючись послабити підтримку України із боку Заходу.

