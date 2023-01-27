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Кремль возмущен. Россия не получила приглашение

Представителей Кремля не пригласили в честь освобождения заключенных из нацистских концлагерей, которое проходит каждый год в Польше 27 января.

сегодня, 20:08 comments1269
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Автор:

Slava Kot

Представитель МИД России Мария Захарова не скрывала своего возмущения отношением польских властей, которые решили не приглашать российского посла на церемонию освобождения Освенцима, где находится лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram Марии Захаровой.

Кремль возмущен. Россия не получила приглашение

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

27 января прошли мероприятия памяти по случаю освобождения концлагеря Аушвиц 78 лет назад. В церемонии принял участие президент Польши Анджей Дуда. А вот посол России в Польше не получил приглашение на церемонию освобождения узников нацистских концлагерей, такая ситуация возмутила Кремль, о чем свидетельствует заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.

"Как бы ни хитрили наши европейские "непартнеры" в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть", — пишет Захарова.

Также Захарова напомнила, что в прошлом году россиянам не предоставили слова на церемонии.

"В январе 2022 года российским дипломатам впервые не дали слова. В этом году дипломатических представителей государства-правопреемницы СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря не пригласили", — говорит спикер МИД России Мария Захарова.

С 2005 г. отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году был отвоеван лагерь Аушвиц, откуда было освобождено около 7 тыс. человек, истощенных узников – среди них было 1,5 тыс. детей.

Польша не приглашает России в память освобождения узников нацистских концлагерей из-за начавшейся войны в Украине. Путин своими действиями совершает подобно нацистам, которые создали эти лагеря для уничтожения евреев и других национальностей, включая поляков, ромов и украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что




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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4657
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comments

Обсуждения

Игорь

сегодня, 20:51

Современная рф никакого отношения сейчас не имеет к освобождению Европы. Сами скатились до неонацизма и геноцида других народов.

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