Кремль возмутился из-за оружия для Украины: какой ультиматум Москва выставила США и Турции

Россия требует от США и Турции объяснений о возможных масштабных поставках американского вооружения Украине. С соответствующим заявлением выступила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которую цитируют российские государственные медиа.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

По ее словам, Москва считает противоречивыми обстоятельства и условия возможной поставки американского оружия через Турцию. В российском МИДе при этом заявили, что новые поставки вооружения Украине могут нанести серьезный ущерб отношениям России как с США, так и с Турцией.

Захарова также обвинила Вашингтон и Анкару в противоречии между миротворческой риторикой и военной поддержкой Украины. По ее мнению, одновременное использование дипломатических заявлений и поставки вооружения якобы "подрывает взаимное доверие".

Реакция Москвы последовала после сообщений о возможной масштабной передаче Украине американского вооружения через Турцию. Ранее стало известно о вероятном приобретении Киевом 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 реактивных систем залпового огня M270, способных применять GMLRS и ATACMS, а также десятки тысяч кассетных боеприпасов.

Передача оружия планировалась после завершения предусмотренного законодательством США 15-дневного срока рассмотрения соответствующего сообщения Конгрессом. Документы Государственный департамент передал американским законодателям 3 августа.

В Вашингтоне отметили, что готовы разрешить эту передачу, поскольку она отвечает целям американской политики в сфере помощи.

На этом фоне Москва фактически пытается использовать дипломатическое давление, чтобы повлиять на решение США и Турции. В то же время само появление таких заявлений свидетельствует об обеспокоенности Кремля возможным усилением украинского ракетного потенциала.

Если поставки состоятся, Украина может получить дополнительные дальнобойные средства поражения, в то время как России придется учитывать новые риски для своих военных объектов и логистики.

Также издание "Комментарии" сообщало – Турция предлагает перемирие в войне Украины и РФ: Москва дала окончательный ответ.



