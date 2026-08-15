Кремль обурився через зброю для України: який ультиматум Москва виставила США і Туреччині

Росія вимагає від США та Туреччини пояснень щодо можливих масштабних поставок американського озброєння Україні. З відповідною заявою виступила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, яку цитують російські державні медіа.

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

За її словами, Москва вважає суперечливими обставини та умови можливого постачання американської зброї через Туреччину. У російському МЗС при цьому заявили, що нові поставки озброєння Україні можуть завдати серйозної шкоди відносинам Росії як зі США, так і з Туреччиною.

Захарова також звинуватила Вашингтон та Анкару у суперечності між миротворчою риторикою та військовою підтримкою України. На її думку, одночасне використання дипломатичних заяв і постачання озброєння нібито "підриває взаємну довіру".

Реакція Москви з’явилася після повідомлень про можливу масштабну передачу Україні американського озброєння через Туреччину. Раніше стало відомо про ймовірне придбання Києвом 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 реактивних систем залпового вогню M270, здатних застосовувати GMLRS та ATACMS, а також десятків тисяч касетних боєприпасів.

Передачу зброї планували після завершення передбаченого законодавством США 15-денного строку розгляду відповідного повідомлення Конгресом. Документи Державний департамент передав американським законодавцям 3 серпня.

У Вашингтоні зазначили, що готові дозволити цю передачу, оскільки вона відповідає цілям американської політики у сфері безпекової допомоги.

На цьому тлі Москва фактично намагається використати дипломатичний тиск, щоб вплинути на рішення США та Туреччини. Водночас сама поява таких заяв свідчить про занепокоєння Кремля можливим посиленням українського ракетного потенціалу.

Якщо поставки відбудуться, Україна може отримати додаткові далекобійні засоби ураження, тоді як Росії доведеться враховувати нові ризики для своїх військових об’єктів і логістики.

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