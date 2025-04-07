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Кремль впервые объяснил, почему не пойдет на прекращения огня, как того требует Трамп

В Кремле подтвердили, что Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине, но, как всегда, есть нюанс

сегодня, 13:24
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Кравцев Сергей

Россия должна обеспечить свои интересы, несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня, заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кремль впервые объяснил, почему не пойдет на прекращения огня, как того требует Трамп

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Также главный рупор Кремля уточнил, что конкретной даты проведения следующих переговоров России и США пока нет, но есть понимание, что контакты должны быть продолжены.

"Президент России Владимир Путин поддерживает прекращение огня в Украине, но для этого нужно решить многие вопросы, а пока они "висят в воздухе". Ответы на эти вопросы никто не дал", – заявил Песков.

Отметим, кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали во время телефонных разговоров идею введения в Украине внешнего управления. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия констатирует отсутствие контроля над вооруженными силами со стороны руководства Украины.

Дмитрий Песков добавил, что Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, не выполняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну. Об этом говорится в материале "NBC News".

Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе осудили российский ракетный удар по Кривому Рогу в результате которого погибли десятки украинцев. При этом, если представители европейских страна прямо обвинил Россию в обстреле мирных кварталов и нежелании прекращать войну, то в США ограничились условной дипломатической реакцией, без прямых обвинений Москвы. 




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