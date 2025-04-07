Россия должна обеспечить свои интересы, несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня, заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Также главный рупор Кремля уточнил, что конкретной даты проведения следующих переговоров России и США пока нет, но есть понимание, что контакты должны быть продолжены.

"Президент России Владимир Путин поддерживает прекращение огня в Украине, но для этого нужно решить многие вопросы, а пока они "висят в воздухе". Ответы на эти вопросы никто не дал", – заявил Песков.

Отметим, кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали во время телефонных разговоров идею введения в Украине внешнего управления. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия констатирует отсутствие контроля над вооруженными силами со стороны руководства Украины.

Дмитрий Песков добавил, что Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, не выполняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну. Об этом говорится в материале "NBC News".

Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе осудили российский ракетный удар по Кривому Рогу в результате которого погибли десятки украинцев. При этом, если представители европейских страна прямо обвинил Россию в обстреле мирных кварталов и нежелании прекращать войну, то в США ограничились условной дипломатической реакцией, без прямых обвинений Москвы.



