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Кравцев Сергей
Россия должна обеспечить свои интересы, несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня, заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Также главный рупор Кремля уточнил, что конкретной даты проведения следующих переговоров России и США пока нет, но есть понимание, что контакты должны быть продолжены.
Отметим, кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали во время телефонных разговоров идею введения в Украине внешнего управления. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что Россия констатирует отсутствие контроля над вооруженными силами со стороны руководства Украины.
Дмитрий Песков добавил, что Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, не выполняется.
Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну. Об этом говорится в материале "NBC News".
Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе осудили российский ракетный удар по Кривому Рогу в результате которого погибли десятки украинцев. При этом, если представители европейских страна прямо обвинил Россию в обстреле мирных кварталов и нежелании прекращать войну, то в США ограничились условной дипломатической реакцией, без прямых обвинений Москвы.
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