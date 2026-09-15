logo

BTC/USD

76428

ETH/USD

2449.63

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль впервые отреагировал на идею "энергетического перемирия" Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль впервые отреагировал на идею "энергетического перемирия" Трампа

Песков назвал инициативу президента США «очень хорошей», но в то же время заявил о якобы попытке Украины атаковать энергетический объект РФ

15 сентября 2026, 13:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия положительно отреагировала на идею "энергетического перемирия" между Украиной и РФ, которую озвучил президент США Дональд Трамп. В Кремле заявили, что считают такую инициативу перспективной и якобы выступают за мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопросы корреспондента "Росбалта".

Кремль впервые отреагировал на идею "энергетического перемирия" Трампа

Кремль. Фото: из открытых источников

По его словам, в Кремле ознакомились с публикацией Трампа по прекращению ударов по энергетическим объектам.

Дмитрий Песков назвал это предложение "очень хорошей идеей" и заявил, что Москва поддерживает его.

В то же время, представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона находится в контакте с США. По его словам, Россия "всегда выступает за мирные решения".

Однако после заявлений о готовности поддержать мирную инициативу Песков заговорил о ситуации на фронте. Он заявил, что в ночь на 15 сентября Украина якобы пыталась нанести удар по одному из энергетических объектов на территории России.

Таким образом, в Кремле одновременно демонстрируют готовность положительно воспринимать предложение Вашингтона и выдвигают новые обвинения в адрес Украины.

Заявление Пескова прозвучало на фоне обсуждения возможного ограниченного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время из его слов не следует, что Москва уже согласовала конкретные условия такого режима или что между сторонами достигнута окончательная договоренность.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп снова заявляет о возможных договоренностях между Россией и Украиной еще до того, как они окончательно согласованы сторонами. На этот раз речь идет о так называемом "энергетическом перемирии". Действительно ли Москва готова пойти на такие договоренности и что стоит за поспешными заявлениями Трампа? Может ли Кремль использовать это перемирие только как временную тактическую паузу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости