Россия положительно отреагировала на идею "энергетического перемирия" между Украиной и РФ, которую озвучил президент США Дональд Трамп. В Кремле заявили, что считают такую инициативу перспективной и якобы выступают за мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопросы корреспондента "Росбалта".

Кремль. Фото: из открытых источников

По его словам, в Кремле ознакомились с публикацией Трампа по прекращению ударов по энергетическим объектам.

Дмитрий Песков назвал это предложение "очень хорошей идеей" и заявил, что Москва поддерживает его.

В то же время, представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона находится в контакте с США. По его словам, Россия "всегда выступает за мирные решения".

Однако после заявлений о готовности поддержать мирную инициативу Песков заговорил о ситуации на фронте. Он заявил, что в ночь на 15 сентября Украина якобы пыталась нанести удар по одному из энергетических объектов на территории России.

Таким образом, в Кремле одновременно демонстрируют готовность положительно воспринимать предложение Вашингтона и выдвигают новые обвинения в адрес Украины.

Заявление Пескова прозвучало на фоне обсуждения возможного ограниченного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время из его слов не следует, что Москва уже согласовала конкретные условия такого режима или что между сторонами достигнута окончательная договоренность.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп снова заявляет о возможных договоренностях между Россией и Украиной еще до того, как они окончательно согласованы сторонами. На этот раз речь идет о так называемом "энергетическом перемирии". Действительно ли Москва готова пойти на такие договоренности и что стоит за поспешными заявлениями Трампа? Может ли Кремль использовать это перемирие только как временную тактическую паузу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.



