Кремль вперше відреагував на ідею «енергетичного перемир’я» Трампа

Росія позитивно відреагувала на ідею "енергетичного перемир’я" між Україною та РФ, яку озвучив президент США Дональд Трамп. У Кремлі заявили, що вважають таку ініціативу перспективною та нібито виступають за мирне врегулювання. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання кореспондента "Росбалта".

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За його словами, у Кремлі ознайомилися з публікацією Трампа щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах.

Дмитро Пєсков назвав цю пропозицію "дуже хорошою ідеєю" та заявив, що Москва підтримує її.

Водночас представник Кремля наголосив, що російська сторона перебуває у контакті зі США. За його словами, Росія "завжди виступає за мирні рішення".

Однак одразу після заяв про готовність підтримати мирну ініціативу Пєсков заговорив про ситуацію на фронті. Він заявив, що в ніч проти 15 вересня Україна нібито намагалася завдати удару по одному з енергетичних об’єктів на території Росії.

Таким чином, у Кремлі одночасно демонструють готовність позитивно сприймати пропозицію Вашингтона та висувають нові звинувачення на адресу України.

Заява Пєскова пролунала на тлі обговорення можливого обмеженого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас із його слів не випливає, що Москва вже погодила конкретні умови такого режиму чи що між сторонами досягнуто остаточної домовленості.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп знову заявляє про можливі домовленості між Росією та Україною ще до того, як вони остаточно погоджені сторонами. Цього разу йдеться про так зване "енергетичне перемир’я". Чи справді Москва готова піти на такі домовленості, і що стоїть за поспішними заявами Трампа? Чи може Кремль використати це перемир’я лише як тимчасову тактичну паузу? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.



