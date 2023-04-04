Кремль вплотную приблизился к введению в России официальной идеологии

Наличие в России государственной идеологии или официально провозглашенной национальной идеи – правило, а не исключение, пишут "Комментарии" со ссылкой на Украинский институт будущего.



Поиски "настоящей" государственной идеологии в РФ не прекращаются

После 1991 года официальной идеологии в России нет, однако поиски ее ведутся на самом высоком уровне, несмотря на прямой запрет в 13-й статье конституции. По понятным причинам поиски активизировались в последний год. Так, 2 июня 2022 года в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) состоялся круглый стол по теме: "Какая идеология нам нужна".

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На заседании Всемирного русского народного собора в октябре руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов настаивал на необходимости упразднения "антиидеологической" статьи конституции. Шли разговоры и об отмене статьи 2, согласно которой человек, его права и свободы являются самой высокой ценностью. Предлагалась ультраконсервативная модель: вера, семья, Родина.

4 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в блоге, что "формирование идеологии у нас уже фактически продолжается. Я имею в виду прежде всего идеи, положения, оценки, содержащиеся в выступлениях, докладах, статьях главы Российского государства В.В. Путина". Вместе с тем, Матвиенко отметила, что она не призывает к созданию государственной идеологии, обязательной для всех.

21 ноября того же года вышла статья депутата Госдумы Николая Новичкова "Почему России так необходима государственная идеология" (в которой вдобавок прямо предлагалось введение цензуры).

31 декабря "сенатор" от оккупационных властей Крыма Ольга Ковитиди в интервью подчеркнула, что "СВО обнажила общественный запрос на разработку всеобщей идеологии России: идеологии многонационального единства РФ". Примечательно, что почти то же самое она говорила еще в 2017 году: "сегодня в обществе есть общественный запрос на понятную и четкую национальную идею, национальную идеологию", а год назад ходили слухи о подготовке ею законопроекта об идеологии.

И хотя аморфная, но всеобъемлющая доктрина "Русского мира", несмотря на свой неофициальный статус, выполняет большую часть возложенных на нее идеологических задач и служит связующим звеном между государством и русским православием, поиски "настоящей" государственной идеологии не прекращаются. Только за прошедшие два года было осуществлено несколько подходов к решению этой проблемы.

В 2021 году был запущен федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", реализация которого была возложена на "Роспатриотцентр" в структуре Федерального агентства по молодежи (Росмолодежи). В конце лета того года руководитель центра представила результаты проекта "10 граней патриотизма", которые впоследствии были напечатаны отдельной брошюрой. Выглядят они следующим образом: педагогика, культура, медиа, служение Родине, спорт, наука, семья, история, экология, добровольчество (волонтерство). В "Методических рекомендациях" по основам патриотического воспитания, изданных Роспатриотцентром осенью 2022 года, раскрыты содержание "граней" и "профили личности патриота".

В октябре 2022 г. прошла конференция "Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России", в которой приняли участие более 200 преподавателей и руководителей вузов со всей страны. Научным руководителем "ГНК России" был назначен профессор МГУ Андрей Полосин. По его словам, деятельность проекта будет направлена на исследование как "состояния систем мировоззрения", так и на "разработку и выработку общих представлений о допустимых параметрах системы мировоззрения".

В ходе конференции обсуждалась идея создания университетского курса "Основы русской государственности". Глава одного из управлений путинской администрации Александр Харичев заявил, что будущий курс будет состоять из трех компонентов: национальные идеи (которые "должны быть четко провозглашены и понятны"), исторический опыт и социологический запрос. Предполагалось, что к 1 сентября следующего года подготовку к преподаванию этого курса пройдут 6 тысяч сотрудников вузов.

17 ноября в "Журнале политических исследований" была опубликована статья Полосина, Харичева и еще двух их соавторов под названием "Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России". В ней была описана пятичленная модель ценностей России. Уровню человека соответствовала ценность "созидание", семье – "традиции", общества – "согласие", страны – "доверие к публичным институтам", страны – "патриотизм". Вся конструкция получила название "пентабазис". Авторы прямо рекомендовали практическое применение результатов в разработках прикладного характера (то есть госпропаганде).

29 января 2023 года Путин поручил Министерству науки и высшего образования разработать и ввести в вузах "Основы российской государственности".

8 февраля вышла новая статья о "ДНК России" авторства Полосина и Харичева. В ней они предложили еще один вариант "ценностно-культурного портрета России": "созидание – для человека, любовь – для семьи, единство – для общества, порядок – для государства и миссия – для страны". Термин "пентабазис" в этот раз уже не упоминался. А уже 9 февраля в ЭИСД прошел круглый стол, посвященный "ДНК" и "Основам", на котором Полосин перечислил "четыре ценностных константы", свойственные российской государственности на протяжении всех исторических периодов. Первая – это "свой путь", вторая – "мессианство, наличие сверхцели", третья – "нададаптивность", четвертая – "общность".

Наконец 22 марта в распоряжении журналистов оказалась презентация проекта "ДНК России" с изложением основ содержания курса.

Философские основания "ДНК России" – это коммунитаризм, консерватизм, русский космизм и солидаризм. Главных российских постоянных ценностей пять: "единство в многообразии" (взаимопомощь, общинность), "идеализм" (масштаб, размах, духовность), "суверенная государственность" (независимость, свой путь развития, самобытность), "устойчивость и постоянство" ( нададаптивность, стабильность), "освоение нового, первопроходство" (альтернатива глобализму, катехон). Ценностных ориентиров на будущее тоже пять: "суверенитет" (независимость, самодостаточность и самобытность), "создание" (развитие, освоение, первопроходство, прогресс), "стабильность" (опора на традиции и жизнестойкость), "служение" (идеалам, стране, семье), "солидарность" (сотрудничество, взаимопомощь, соборность).

Сам курс состоит опять же из пяти блоков:

– Что такое Россия? (страна в ее пространственном, человеческом, ресурсном, идейно-символическом и нормативно-политическом измерении);

- российское государство-цивилизация (историко-географические, институциональные основания формирования русской цивилизации);

- русское мировоззрение, ценностные константы русской цивилизации (мировоззрение и их значение для человека, общества, государства);

- политическое устройство России (объективное представление российских государственных и общественных институтов, ключевых причинно-следственных связей последних лет социальной трансформации);

- вызовы будущего и развитие страны (сценарий перспективного развития и роль гражданина в таком сценарии).

Начиная с 23 марта ряд вузов России (Ростов, Нижний Новгород, Ярославль) и оккупированного Севастополя сообщили об обсуждении в их стенах концепции курса "Основ российской государственности", преподавание которого начнется с 1 сентября.

Таким образом, можно предположить, что Кремль вплотную приблизился к внедрению в России официальной идеологии. Вероятнее всего, она будет включать в себя "путинскую триаду": суверенитет – консерватизм – патриотизм, с добавлением еще нескольких позиций, например, идеализм/мессианизм или соборность/общность. Скорее всего, идеология не будет иметь собственное название и не будет закреплена в законодательстве. Однако если курс "Основ российской государственности" станет обязательным в вузах, принципиального отличия от преподавания марксизма-ленинизма в советские сутки не будет наблюдаться.

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