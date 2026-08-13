Кремль все же решился идти до конца: Портников предупредил о новом этапе эскалации

Российское руководство фактически начало публично угрожать европейскому торговому судоходству на фоне усиления давления Запада на так называемый "теневой флот" РФ. Такое мнение в своем видеоблоги высказал журналист и публицист Виталий Портников, комментируя последние заявления Владимира Путина, Дмитрия Медведева и представителей российского внешнеполитического ведомства.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам Портникова, речь идет уже не просто о резкой риторике Кремля, а о попытке сформировать основания для возможных действий против гражданского судоходства европейских стран. Журналист обратил внимание, что российские чиновники практически синхронно начали говорить о возможности ответных мер в отношении иностранных торговых судов.

Поводом стало усиление контроля со стороны Евросоюза над российским "теневым флотом", который используется для перевозки нефти в обход санкций. Владимир Путин заявил, что в случае ареста или конфискации российских судов Москва готова отвечать "зеркально" и делать это там, где сама сочтет необходимым.

Еще дальше пошел заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия якобы имеет право атаковать торговые суда "недружественных стран" даже в нейтральных водах, если заподозрит их в перевозке грузов в интересах противника.

Одновременно российский МИД обвинил Евросоюз в злоупотреблении международным морским правом и предупредил о последствиях для европейских государств.

По оценке Портникова, подобные заявления свидетельствуют о том, что Кремль стремится перевести противостояние с Западом в новую плоскость — морскую. Если угрозы начнут реализовываться на практике, последствия могут затронуть не только Россию и Украину, но и международную торговлю, безопасность морских перевозок и отношения Москвы с европейскими государствами.

Публицист считает, что нынешняя риторика Кремля является попыткой запугать Европу и заставить ее отказаться от дальнейшего давления на российские схемы обхода санкций.

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