Кремль все ж таки зважився йти до кінця: Портніков попередив про новий етап ескалації

Російське керівництво фактично почало публічно загрожувати європейському торговельному судноплавству на тлі посилення тиску Заходу на так званий "тіньовий флот" РФ. Таку думку у своєму відеоблозі висловив журналіст та публіцист Віталій Портніков, коментуючи останні заяви Володимира Путіна, Дмитра Медведєва та представників російського зовнішньополітичного відомства.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами Портнікова, йдеться вже не просто про різку риторику Кремля, а про спробу сформувати підстави для можливих дій проти цивільного судноплавства європейських країн. Журналіст звернув увагу, що російські чиновники практично синхронно почали говорити про можливість заходів у відповідь щодо іноземних торгових судів.

Приводом стало посилення контролю з боку Євросоюзу над російським "тіньовим флотом", який використовується для перевезення нафти в обхід санкцій. Володимир Путін заявив, що у разі арешту чи конфіскації російських судів Москва готова відповідати "дзеркально" і робити це там, де сама вважатиме за необхідне.

Ще далі пішов заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він заявив, що Росія нібито має право атакувати торгові судна "недружніх країн" навіть у нейтральних водах, якщо запідозрить їх у перевезенні вантажів на користь противника.

Водночас російське МЗС звинуватило Євросоюз у зловживанні міжнародним морським правом та попередило про наслідки для європейських держав.

За оцінкою Портнікова, подібні заяви свідчать про те, що Кремль прагне перевести протистояння із Заходом у нову площину – морську. Якщо погрози почнуть реалізовуватися на практиці, наслідки можуть торкнутися не лише Росії та України, а й міжнародної торгівлі, безпеки морських перевезень та відносин Москви з європейськими державами.

Публіцист вважає, що нинішня риторика Кремля є спробою залякати Європу та змусити її відмовитися від подальшого тиску на російські схеми обходу санкцій.

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