Кремль всерьез испугался: стало известно, кто дал команду снять с выборов главную антивоенную силу РФ

Кремль мог лично вмешаться в избирательный процесс в России, чтобы не допустить к выборам партию Яблоко, которая стала центром тяготения для противников войны против Украины. Об этом говорится в материале немецкого издания Der Spiegel.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, сначала в Кремле не считали "Яблоко" серьезной угрозой. Партии разрешили участвовать в избирательной кампании, поскольку там не ожидали от нее весомого результата.

Однако ситуация стала меняться в ходе кампании. "Яблоко" постепенно превращалось в площадку для россиян, выступающих против войны и политики Кремля. Именно эта тенденция, а не непосредственные перспективы получить высокий результат на выборах, якобы и послужила причиной беспокойства российского руководства.

По информации издания, за отстранение партии по избирательной гонке выступали первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и Федеральная служба безопасности. Однако окончательное решение, по версии Der Spiegel, принял лично Владимир Путин.

Таким образом, в Кремле могли опасаться не столько победы Яблока, сколько самого эффекта от ее участия в выборах. Партия могла стать символическим местом для консолидации несогласных с войной граждан и показать масштабы таких настроений в российском обществе.

История с "Яблоком" демонстрирует, насколько чувствительно российские власти реагируют даже на ограниченную публичную политическую активность, если они способны объединить противников войны.

Фактическое устранение партии по выборам, если информация подтвердится, будет означать, что для Кремля опасен уже не только возможный результат голосования, а само появление легального политического центра, вокруг которого может сплачиваться антивоенный электорат.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему партию "Яблоко" сняли с выборов: чего испугался Путин.



