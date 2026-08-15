Кремль всерйоз злякався: стало відомо, хто дав команду зняти із виборів головну антивоєнну силу РФ

Кремль міг особисто втрутитися у виборчий процес у Росії, щоб не допустити до виборів партію "Яблуко", яка стала центром тяжіння для противників війни проти України. Про це йдеться у матеріалі німецького видання Der Spiegel.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, спочатку у Кремлі не вважали "Яблуко" серйозною загрозою. Партії дозволили брати участь у виборчій кампанії, оскільки там не очікували від неї вагомого результату.

Проте ситуація почала змінюватися в ході кампанії. "Яблуко" поступово перетворювалося на майданчик для росіян, які виступають проти війни та політики Кремля. Саме ця тенденція, а не безпосередні перспективи отримати високий результат на виборах, нібито й стала причиною занепокоєння російського керівництва.

За інформацією видання, за усунення партії з виборчої гонки виступали перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та Федеральна служба безпеки. Однак остаточне рішення, за версією Der Spiegel, ухвалив особисто Володимир Путін.

Таким чином, у Кремлі могли побоюватися не стільки перемоги "Яблука", скільки самого ефекту від її участі у виборах. Партія могла стати символічним місцем для консолідації громадян, незгодних із війною, і показати масштаби таких настроїв у російському суспільстві.

Історія з "Яблуком" демонструє, наскільки чутливо російська влада реагує навіть на обмежену публічну політичну активність, якщо вона здатна об’єднати противників війни.

Фактичне усунення партії з виборів, якщо інформація підтвердиться, означатиме, що для Кремля небезпечним є вже не лише можливий результат голосування, а сама поява легального політичного центру, навколо якого може гуртуватися антивоєнний електорат.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чому партію "Яблуко" зняли з виборів: чого злякався Путін.



