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Кремль выдвинул новые ультиматумы по завершению войны в Украине: чего хочет Путин

В ISW считают, что Россия сознательно блокирует участие Европы в мирных переговорах и продолжает добиваться фактической капитуляции Украины

15 июля 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Россия продолжает демонстрировать нежелание идти на реальные компромиссы в вопросе завершения войны против Украины. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), последние заявления представителей Кремля свидетельствуют о сохранении максималистских требований Москвы и попытках исключить европейские страны из переговорного процесса.

Кремль выдвинул новые ультиматумы по завершению войны в Украине: чего хочет Путин

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь заявил, что европейские государства якобы пытаются сорвать некие договоренности между Россией и США. При этом он снова сослался на предполагаемые соглашения, достигнутые во время саммита на Аляске в 2025 году, хотя ранее американская сторона официально подтвердила, что никаких документов тогда подписано не было.

Одновременно Лавров повторил ключевые требования Владимира Путина, озвученные еще летом 2024 года. Среди них – полный вывод украинских войск из подконтрольных Киеву частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также окончательный отказ Украины от вступления в НАТО как обязательное условие прекращения огня.

Не менее жесткую позицию озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва выступает против участия европейских стран в переговорах и отвергает любые гарантии безопасности для Украины, если они не будут согласованы с Россией.

По оценке ISW, подобные заявления свидетельствуют о том, что Кремль по-прежнему пытается представить США и Россию единственными сторонами переговоров, отстранив Европу от процесса. Аналитики считают, что отказ Москвы принимать любые западные гарантии безопасности подтверждает ее стремление добиться не компромиссного мира, а выполнения требований, фактически означающих капитуляцию Украины.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-14-2026/
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