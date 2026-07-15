Кремль висунув нові ультиматуми щодо завершення війни в Україні: чого хоче Путін

Росія продовжує демонструвати небажання йти на реальні компроміси щодо завершення війни проти України. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), останні заяви представників Кремля свідчать про збереження максималістських вимог Москви та спроби виключити європейські країни з переговорного процесу.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову заявив, що європейські держави нібито намагаються зірвати певні домовленості між Росією та США. При цьому він знову послався на передбачувані угоди, досягнуті під час саміту на Алясці у 2025 році, хоча раніше американська сторона офіційно підтвердила, що жодних документів тоді не було підписано.

Водночас, Лавров повторив ключові вимоги Володимира Путіна, озвучені ще влітку 2024 року. Серед них – повне виведення українських військ із підконтрольних Києву частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також остаточна відмова України від вступу до НАТО як обов'язкова умова припинення вогню.

Не менш жорстку позицію озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, Москва виступає проти участі європейських країн у переговорах та відкидає будь-які гарантії безпеки для України, якщо вони не будуть узгоджені з Росією.

За оцінкою ISW, подібні заяви свідчать про те, що Кремль, як і раніше, намагається представити США та Росію єдиними сторонами переговорів, усунувши Європу від процесу. Аналітики вважають, що відмова Москви приймати будь-які західні гарантії безпеки підтверджує її прагнення досягти не компромісного миру, а виконання вимог, які фактично означають капітуляцію України.

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