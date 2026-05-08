Кремль выходит из игры: Портников объяснил, почему Россия больше не хочет никаких переговоров
Кремль выходит из игры: Портников объяснил, почему Россия больше не хочет никаких переговоров

Москва делает ставку не на мир, а на затяжную войну, пока Трамп ищет способ дистанцироваться от проваленного переговорного процесса

8 мая 2026, 13:05
Кравцев Сергей

Россия фактически потеряла интерес к любым реальным переговорам по завершению войны против Украины и все более откровенно демонстрирует ставку на силовой сценарий. Такое мнение высказал известный журналист и публицист Виталий Портников в своем видеоблоге, анализируя последние заявления Москвы и Вашингтона по поводу мирного процесса.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению Виталия Портникова, Кремль больше не видит смысла в переговорах, не гарантирующих ему стратегические уступки от Запада и Украины. Именно поэтому российские власти все жестче сигнализируют о нежелании соглашаться даже на временное прекращение огня.

Журналист обратил внимание, что российские должностные лица уже открыто называют перемирие "выгодным Украине", а не шагом к миру. Это, по словам Портникова, свидетельствует о готовности Москвы к продолжительному конфликту и последующей эскалации.

Отдельно публицист проанализировал позицию президента США Дональда Трампа. По его мнению, Трамп все чаще демонстрирует желание дистанцироваться от переговорного процесса, не приносящего быстрых результатов. Портников считает, что американский лидер пытается избежать ответственности за провал дипломатических инициатив, которые раньше активно продвигал.

По словам журналиста, ситуация свидетельствует о глубоком кризисе самой идеи быстрого мирного урегулирования. Кремль не готов отказываться от своих максималистских требований, а любые переговоры используют преимущественно как инструмент давления и затягивания времени.

Виталий Портников отмечает: главной целью России остается не компромисс, а истощение Украины и Запада. Поэтому Москва одновременно продолжает боевые действия, наращивает военное производство и пытается создать впечатление, что альтернативы ее условиям не существует.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=07J02-NejOc
